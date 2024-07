Kiedy w styczniu 2022 roku Kacper Kozłowski przeniósł się z Pogoni Szczecin do Brighton za 11 mln euro, wydawało się, że Polska zyska kolejnego środkowego pomocnika na europejskim poziomie. Rzeczywistość okazała się brutalna. Polak w angielskiej drużynie nie zdołał nawet zadebiutować i został oddany na wypożyczenie. Najpierw do belgijskiego Royale Union Saint-Gilloise, a kolejne dwa sezony spędził w holenderskim Vitesse. Tam prezentował się lepiej, ale klub spadł z ligi i Polak wrócił do Brighton, gdzie nie było dla niego miejsca.

"The Sun": "Zapomniany cudowny dzieciak". Tak, to o polskim piłkarzu

Naturalną koleją rzeczy był transfer - tym razem już definitywny. Kozłowski postawił na Turcję, dołączając do Gaziantep FK, a więc 11. drużyny minionego sezonu Super Lig. Podpisał trzyletni kontrakt. "To młoda gwiazda, która wyróżnia się dużą szybkością, umiejętnościami gry jeden na jednego. Dobrze radzi sobie również w rozegraniu" - chwaliły go władze tureckiej drużyny w oficjalnym komunikacie. "Witamy w naszym klubie Kacper i życzymy Ci wielu sukcesów w naszych barwach" - dodali.

Transfer Kacpra Kozłowskiego nie przeszedł bez echa także za granicą, albowiem Polak zapisał się w historii Euro 2020 podczas grupowego starcia z Hiszpanią, zostając najmłodszym zawodnikiem, jaki kiedykolwiek zagrał w mistrzostwach Europy. Miał wtedy 17 lat i 246 dni. Jego rekord pobił w tegorocznej edycji Lamine Yamal.

"Zapomniany cudowny dzieciak, który ustanowił rekord Euro, zanim Lamine Yamal go pobił, opuszcza Premier League, aby dokonać szokującego transferu" - tytułuje swój artykuł "The Sun". Angielski tabloid podkreśla, że polski pomocnik był kiedyś uważany za jednego z najbardziej obiecujących piłkarzy w Europie. "Zanim przeniósł się do Anglii, według portalu Goal znajdował się w pierwszej dwudziestce najlepszych młodych piłkarzy w Europie po imponujących występach w swojej ojczyźnie" - zauważają.

Licznik spotkań Kacpra Kozłowskiego w reprezentacji Polski zatrzymał się na sześciu. Być może występy w Turcji pomogą mu wrócić do kadry narodowej.