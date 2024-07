Juventus podjął decyzję. Szczęsny sam to potwierdził. "Nie wrócę"

30 czerwca 2025 roku - wtedy wygasa kontrakt Wojciecha Szczęsnego z Juventusem. Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto spodziewał się, że bramkarz reprezentacji Polski może przedwcześnie opuścić klub z Turynu. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Do drużyny dołączył już Michele Di Gregorio kupiony z Monzy, który ma być następcą naszego golkipera. W takiej sytuacji Szczęsny został postawiony pod ścianą.

Włosi są pewni przyszłości Szczęsnego. On sam tego nie ukrywa

Wydawało się, że 34-latek lada moment trafi do saudyjskiego do Al-Nassr, gdzie mógłby liczyć na kolosalne zarobki. Ostatecznie drużyna z Cristiano Ronaldo w składzie zdecydowała się na ściągnięcie Brazylijczyka Bento. Szczęsny nie pogodzi się z rolą rezerwowego bramkarza Juventusu, przez co nadal poszukuje nowego pracodawcy.

W ostatnich dniach Polakiem zainteresował się kolejny przedstawiciel Saudi Professional League. Mowa o Al-Ittihad, na którego liście życzeń znajduje się również nazwisko Edersona z Manchesteru City. Jedno jest pewne - Wojciech Szczęsny za wszelką cenę będzie próbował znaleźć nowy klub. Zwłaszcza dlatego, że nawet sam Juventus nie bierze go już pod uwagę w planach na przyszłość. Ostatnio portal tuttosport.com przekazał najnowsze informacje ws. sytuacji 34-latka.

Ustalono, że nie poleci on razem z zespołem do Niemiec na towarzyskie spotkanie przeciwko 1. FC Nurnberg, które odbędzie się 26 lipca. Dlaczego? "Powód jest prosty: zarząd Juventusu ma nadzieję sfinalizować jego transfer w ciągu najbliższych kilku dni" - piszą Włosi. Taki sam los spotka Westona McKenniego, który także jest wypychany z klubu.

Już w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim Wojciech Szczęsny ujawnił, że najprawdopodobniej opuści Juventus, gdzie grał przez siedem ostatnich lat. - Zagrasz w Juventusie? - zagaił jeden z prowadzących. - Wątpię - odpowiedział krótko 84-krotny reprezentant Polski. - Boję się, że nie będzie ich na mnie stać. I nawet w miarę to rozumiem. Bardzo możliwe, że już mnie nie będzie w Juventusie. Pieniądze i poziom sportowy nie zawsze idą w parze - tłumaczył.

- Jako pracownik dużej firmy muszę zrozumieć taką decyzję [...] Ja najprawdopodobniej do pracy w Turynie nie wrócę, gdyż praca przyjedzie do mnie - zakończył tajemniczo Szczęsny. W ostatnim sezonie w barwach Juventusu rozegrał 35 spotkań, zachowując 15 czystych kont.