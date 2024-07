Legendarnemu klubowi grozi upadek. Dodali taki post, że fani nie wytrzymali

Girondins Bordeaux sześciokrotnie wygrywało ligę francuską, a ostatni raz w 2009 roku. W kolejnych latach klub przeżył jednak znaczną obniżkę formy sportowej, a sezon 2023/24 spędził w drugiej lidze. Na boisku wywalczył utrzymanie, ale z powodu długów został zdegradowany na trzeci poziom rozgrywkowy. Straty w zeszłym roku wyniosły 50 mln euro i sytuacja jest naprawdę dramatyczna.

Na ten moment nie wiadomo nawet, czy Bordeaux w ogóle zagra w trzeciej lidze, bo potrzebuje do tej co najmniej 40 mln euro, by spłacić długi i zostać dopuszczonym do rozgrywek. Niedawno klub prowadził rozmowy z Fenway Sports Group, której jest m.in. właścicielem Liverpoolu, ale finalnie negocjacje zakończyły się fiaskiem, o czym "Żyrondyści" informowali w oficjalnym komunikacie. Na ten moment trwa poszukiwanie nowego inwestora i próba ratowania bytu zasłużonej marki.

Girondins Bordeaux, a w mediach społecznościowych to. Kibice są po prostu wściekli

Przyszłość klubu jest więc zagrożona, a w międzyczasie w mediach społecznościowych pojawił się wpis o...wyprzedaży w klubowym sklepiku. "Wykorzystaj okres letni i zgarnij świetne oferty online i w sklepie" - czytamy we wpisie Bordeaux. Tak kuriozalna sytuacja po prostu rozjuszyła fanów zespołu.

"Chyba sobie żartujecie" - piszą internauci. "Błazenada w waszym wykonaniu nigdy się nie skończy" - czytamy w kolejnym wpisie atakującym klub. "To największy nieplanowany Tweet w historii nieplanowanych Tweetów" - grzmią kolejni.

Oczywiście pieniądze z ewentualnych zakupów kibiców nieco wesprą upadający klub, ale przecież nie sfinansują brakujących 40 milionów euro. Dobór momentu opublikowania wyprzedaży śmiało można określić więc, jako co najmniej niefortunny.