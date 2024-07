Słynny piłkarz nie gryzł się w język. Tak nazwał Argentynę po skandalu

Reprezentacja Argentyny wygrała tegoroczną edycję Copa America. W finale pokonała 1:0 Kolumbię, a do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebna była dogrywka. Po meczu zdecydowanie więcej mówiło się o tym, co zaszło w autokarze triumfatorów. Media społecznościowe obiegły nagrania, na których Enzo Fernandez i inni zawodnicy intonowali przyśpiewkę przeciwko Francuzom. - Grają we Francji, ale wszyscy pochodzą z Angoli. Matka Mbappe jest z Nigerii, jego ojciec z Kamerunu, a w dokumentach ma francuskie obywatelstwo" - słyszymy w nagraniu.

Demba Ba uderza w Argentyńczyków

Materiał wywołał ogromny skandal na całym świecie. Argentyńczyków skrytykowała francuska federacja, a także klubowy kolega Fernandeza Wesley Fofana. W sprawę wmieszali się również politycy. Julio Garro, podsekretarzu ds. sportu w Argentynie, miał nakazać Leo Messiemu i prezesowi federacji Claudio Tapii przeprosić Francuzów. Później wydał specjalne oświadczenie, w którym zaprzeczył, jakoby cokolwiek komukolwiek sugerował. Mimo to został zdymisjonowany przez prezydenta kraju.

Teraz głos w tej sprawie zabrał Demba Ba, czyli były senegalski piłkarz, który występował między innymi w Newcastle United i Chelsea. I nie gryzł się w język. "Argentyna, kraj azylu dla uciekających nazistów. Od 1945 roku Peron (były prezydent Argentyny - przyp. red.) gościł zbrodniarzy wojennych. A wy się dziwicie?" - napisał na Twitterze.

Niedługo po wybuchu afery Fernandez przeprosił za swoje zachowanie. Przepraszam, że wpadłem w to podczas naszego świętowania. Jest mi bardzo przykro, to nagranie nie odzwierciedla ani moich przekonań, ani mojego charakteru" - napisał na Instagramie. Mimo to i tak może ponieść konsekwencje. "Daily Mail" podało, że grozi mu nawet bardzo surowa kara.