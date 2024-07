Oficjalnie. Kapitan mistrzów Europy zmienił klub. Hit nad hity!

Od dłuższego czasu wiele mówiło się o odejściu Alvaro Moraty z Atletico Madryt. Hiszpan niedawno wywołał burzę po tym, jak stwierdził, że jest szanowany wszędzie tylko nie w ojczyźnie. - Mówiłem to wiele razy. Przede wszystkim dlatego, że ludzie tam mnie szanują. W Hiszpanii nie ma szacunku dla niczego i nikogo - oceniał piłkarz w rozmowie z "El Mundo".

Oficjalnie: Alvaro Morata w AC Milanie

W związku z tym Hiszpan był łączony z przenosinami do innej ligi, a konkretnie do Serie A, gdzie miałby reprezentować barwy AC Milanu. Potwierdził to sam piłkarz w rozmowie z mediami. - Czy przenoszę się do Milanu? Muszę jeszcze przejść testy medyczne i tak, wtedy tam dołączę - zapewnił. W piątek sam klub oficjalnie ogłosił ściągnięcie Moraty. Kapitan reprezentacji Hiszpanii, z którą niedawno zdobył mistrzostwo Europy, podpisał kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Zdaniem Fabrizio Romano napastnik kosztował 13 milionów euro.

Nie będzie to pierwsza przygoda Moraty w Serie A. Wcześniej występował również w Juventusie (w latach 2014-2016 i 2020-2022). Ponadto grał również w Realu Madryt, Chelsea i wspomnianym wcześniej Atletico Madryt. Na koncie ma między innymi po dwa mistrzostwa Włoch i Hiszpanii. Dwukrotnie wygrywał również Ligę Mistrzów.

W minionym sezonie Alvaro Morata był w świetnej dyspozycji. Rozegrał łącznie 48 meczów, w których strzelił 21 goli i zaliczył pięć asyst. Rozgrywki zwieńczył zwycięstwem w mistrzostwach Europy, w których zdobył jedną bramkę. W hiszpańskiej kadrze łącznie ma na koncie 80 spotkań i 36 trafień. AC Milan natomiast ubiegłe rozgrywki zakończył na drugim miejscu w tabeli.