"Nowy Lewandowski" zmienił klub. Popracuje z Piszczkiem!

Ubiegły sezon nie był zbyt udany dla Borussii Dortmund. Mimo że dotarła do finału Ligi Mistrzów, to zakończyła zmagania w Bundeslidze dopiero na piątym miejscu. Dość szybko, ponieważ w III rundzie odpadła również z Pucharu Niemiec po porażce z VfB Stuttgart 0:2. Jednego z goli strzelił im piłkarz, który został wiceliderem klasyfikacji strzelców Bundesligi. Okazuje się, że to on wzmocni atak drużyny Nuriego Sahina.

Stało się. "Nowy Lewandowski" został piłkarzem Borussii Dortmund

Mowa oczywiście o Serhou Guirassym. Borussia ogłosiła w czwartek, że podpisał właśnie czteroletni kontrakt i jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to w przyszłym miesiącu zanotuje oficjalny debiut. - Kiedy pyta o ciebie Borussia Dortmund, jest to coś wyjątkowego. Każde dziecko zna ten klub. Jestem niezwykle podekscytowany. Przyszedłem tutaj, aby zdobywać tytuły. To moja ambicja, to mnie napędza - oznajmił.

Zadowolenia z tego transferu nie kryje też dyrektor sportowy Sebastian Kehl, który zaznacza, że aby rywalizować w kilku rozgrywkach, zespół potrzebuje jakościowych piłkarzy na różnych pozycjach. - Serhou jest niezwykle niebezpiecznym i kompletnym napastnikiem. Cieszymy się, że po ostatnich badaniach już niedługo założy koszulkę Borussii i będzie dla nas zdobywał bramki - przekazał.

Podobnie wypowiedział się o Guirassym również kierownik sportowy Lars Ricken. - Ważne było uzyskanie dokładnej ekspertyzy umiejętności piłkarza. Wszystkie wyniki są teraz na stole i jesteśmy przekonani, że podjęliśmy właściwą decyzję w sprawie tego transferu - stwierdził. Dodał, że mimo dobrego wrażenia Serhou będzie rozliczany z bramek. Nie ukrywa jednak, że jego dotychczasowe występy świetnie definiują go jako zawodnika, dla którego dobro drużyny jest na pierwszym miejscu.

28-latek w zeszłym sezonie w barwach VfB Stuttgart rozegrał łącznie 30 meczów, w których zdobył aż 30 bramek. Strzelał jak na zawołanie i szybko okrzyknięto go "nowym Lewandowskim" I choć miał kapitalny okres, to będzie musiał się postarać, by wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Jego konkurentami w ataku będą: Sebastien Haller, Niclas Fuellkrug oraz Youssoufa Moukoko. Nie można też wykluczyć, że wskutek transferu Gwinejczyka jeden z zawodników pożegna się z zespołem.

Borussia Dortmund rozpocznie sezon Bundesligi 24 sierpnia spotkaniem z Eintrachtem Frankfurt.