Koeman bezlitośnie podsumował Barcelonę. "To było ich problemem"

Holandia spisywała się całkiem nieźle od samego początku turnieju. W pierwszym meczu pokonała reprezentację Polski, a fazę grupową zakończyła z czterema punktami na koncie. To była jednak tylko rozgrzewka przed tym, co czekało ją w play-offach. Najpierw piłkarze Ronalda Koemana trafili na Rumunię i spotkanie zakończyło się ich gładkim zwycięstwem 3:0. Następnie zmierzyli się z Turcją, która prowadziła nawet 1:0, ale potem rywale wykazali się sporym doświadczeniem i finalnie to oni awansowali do półfinału ME. Mecz z Anglią rozpoczął się dla Holendrów znakomicie, gdyż w 7. minucie do siatki piłkę wpakował Xavi Simons. Okazało się jednak, że tylko na tyle było ich stać. Ostatecznie przegrali 1:2 i odpadli z ME.

REKLAMA

Zobacz wideo W roli trenera na igrzyskach zadebiutuje Michał Winiarski. Poprowadzi drużynę Niemiec

Ronald Koeman przejechał się po FC Barcelonie. "Myślę, że to wina zarządu"

Mimo to Ronald Koeman może się pochwalić sporym sukcesem, którego zabrakło podczas jego pierwszej kadencji na stanowisku. Wcale nie lepiej było również w FC Barcelonie, gdzie dwukrotnie sięgnął tylko po Puchar Hiszpanii. Szkoleniowiec wciąż ma do niej zadrę, co widać po jego wypowiedziach w mediach. - Jeśli coś idzie nie najlepiej, to zawsze wina trenera - oznajmił na początku lutego.

Teraz znów skrytykował władze klubu podczas charytatywnego turnieju golfa Koeman Cup. Uznaje, że ich największym problemem jest nieodpowiednie traktowanie legend. - Myślę, że problemem Barcelony było w ostatnich latach to, że nie było mnie, Messiego ani Xaviego. Najważniejszą rzeczą jest szacunek dla ludzi, którzy oddawali serce za ten zespół. To o wiele ważniejsze niż walka o zawodnika - skomentował, odnosząc się niejako do transferu Nico Williamsa.

Dodatkowo zaznaczył, że Barcelona nie jest aktualnie w stanie równorzędnie rywalizować z Realem Madryt. - Barcelona powinna być na szczycie, a tak nie jest. Myślę, że to wina zarządu, który nie jest odpowiedni - stwierdził. Niespodziewanie wyznał, że w przyszłości chciałby powrócić do klubu. - Marzę o powrocie, ale nie jako trener. Pragnąłbym pomóc w strukturach piłkarskich, ale na pewno z innym prezesem - podsumował.

Na koniec zdradził, czego obecnie brakuje wicemistrzom Hiszpanii. - Barcelona ma wielu utalentowanych zawodników - Lamine, Pedri czy Gavi - ale potrzebuje takich, jak Kylian Mbappe. Ci, którzy regularnie zdobywają bramki, mogą zrobić różnicę. Jeśli nie masz takich zawodników lub kogoś takiego jak Messi, będzie bardzo trudno - wyjaśnił. Koeman życzył też powodzenia Hansiemu Flickowi. - Mam nadzieję, że Laporta będzie miał cierpliwość do trenera. Jeśli nie masz wsparcia prezydenta, jesteś zgubiony - czytamy.

FC Barcelona rozpocznie rozgrywki La Liga 17 sierpnia spotkaniem z Valencią.