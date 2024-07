Transfer Kacpra Kozłowskiego nieunikniony! Zaskakujący kierunek

Kacper Kozłowski po dwóch latach spędzonych w Vitesse wrócił do Brighton. Może być jednak pewien, że ponownie zmieni otoczenie, ale tym razem na stałe. Niedawno Fabrizio Romano przekazał, że Polak jest bliski przenosin do tureckiego klubu. Teraz potwierdzili to tamtejsi dziennikarze, którzy dodali, że transfer jest już przesądzony.

