"Kto poruszy się pierwszy, jest gejem". Oto co zrobił Ibrahimović

IShowSpeed jest obecnie jednym z najpopularniejszych YouTuberów na świecie. Jego kanał subskrybuje 26 milionów widzów, a transmisje na żywo śledzą setki tysięcy osób. Jego kontent w dużej mierze skupia się wokół piłki nożnej, albowiem jest zagorzałym fanem Cristiano Ronaldo. Twórca internetowy w ostatnim czasie odwiedził kilka państw europejskich, w tym Polskę, co wywołało poruszenie na ulicach Krakowa. - To jest szaleństwo. Kocham Polskę! Jeśli będzie 26 mln, wracam tu za rok i poślubię Polkę. I tego samego dnia się rozwiodę. Polska to najlepszy kraj w Europie - wykrzykiwał.

Popularny YouTuber chciał zabawić się z Ibrahimoviciem. Nie spodziewał się takiej reakcji

W kolejnych dniach iShowSpeed był m.in. w Norwegii, Grecji i Włoszech, gdzie spotkał się ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Legendarny napastnik jest obecnie jedną z twarzy zarządu AC Milan i przyjął YouTubera w siedzibie klubu, pokazując mu szatnie. Wydarzenia, wraz z podróżą samochodem ulicami Mediolanu, była udostępniana na żywo.

W pewnym momencie 19-latek chciał wypróbować na Ibrahimoviciu popularny trend w mediach społecznościowych - "English or Spanish". - Kto poruszy się pierwszy, jest gejem - wyjaśnił iShowSpeed. Obaj siedzieli bez ruchu w samochodzie przez następne dwie i pół minuty, po czym młody Amerykanin nie wytrzymał. - Bracie, naprawdę?! Siedzieliśmy przez pięć minut, a ty się nie ruszałeś! O Boże, czekałem, a ty nie ruszyłeś się! - powiedział. - Bracie, mam kuloodporny umysł - odpowiedział krótko Zlatan.

Zlatan Ibrahimović karierę skończył równo rok temu w wieku 41 lat. W ostatnich latach swojej kariery wrócił do Milanu, w którego barwach zagrał w sumie w 163 meczach. Wygrał z nim pięć mistrzostw Włoch, w tym to ostatnie w 2022 roku. Aktualnie jest doradcą zarządu klubu z Mediolanu.