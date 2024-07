Miał być następcą Lewandowskiego w Barcelonie. I klops. Trener go nie chce

Marc Guiu to wychowanek FC Barcelony, który został kupiony na początku lipca przez Chelsea za sześć milionów euro. "Mundo Deportivo" alarmowało, że 18-latek może mieć problemy z wywalczeniem sobie miejsca w składzie "The Blues", głównie ze względu na ogromną konkurencję w ofensywie. Obawy katalońskiego dziennika zaczynają się potwierdzać.

REKLAMA

Zobacz wideo Polka robi furorę na Euro! Zachwyciła nawet Mbappe i Neymara

Guiu odsyłany przez trenera na wypożyczenie

Jak podaje dziennik "Sport", Marc Guiu odbył rozmowę z Enzo Mareską, nowym trenerem Chelsea. Włoch wygrał z Leicester City rozgrywki Championship i wprowadził "Lisy" do Premier League po roku nieobecności. Dzisiaj ma przywrócić londyńczyków do czołówki ligi i wywalczyć miejsce dające prawo gry w Lidze Mistrzów. Będzie chciał to zrobić bez pomocy Hiszpana. Wystarczyło kilkanaście dni treningów, by ocenić, że w tym momencie nie będzie miał z niego pożytku i nie zapewni mu wystarczającego czasu gry, by mógł się rozwijać.

W kadrze Chelsea w ataku mogą grać m.in. Christopher Nkunku, Cole Palmer, Nicolas Jackson, a z wypożyczeń wracają Armando Broja, David Datro Fofana, Romelu Lukaku. Dlatego Maresca zasugerował napastnikowi, by poszukał wypożyczenia. Najbardziej prawdopodobnym kierunkiem jest La Liga. "Mundo Deportivo" sugerowało Sevillę, ale zdaniem "Sportu" zainteresowany jest inny klub w Hiszpanii.

Mowa o Espanyolu, lokalnym rywalu FC Barcelony, który wrócił do La Ligi po rocznej przerwie. Espanyol wywalczył awans po barażach. W szeregach "Papużek" akurat zwalnia się miejsce w ataku. Odszedł Matrtin Braithwaite i władze klubu szukają nowego napastnika do pierwszego składu. Duńczyk w zeszłym sezonie strzelił 22 gola w 39 ligowych meczach, więc Guiu musiałby szybko popisać skutecznością, by zyskać sympatię kibiców i by zapomnieli oni o duńskim piłkarzu.

"Enzo Maresca, nowy trener Chelsea przekazał Guiu, aby odszedł na wypożyczenie w celu szukania minut. Espanyol jest jedną z opcji obok Sevilli. Po odejściu Martina Braithwaite'a szukają nowej "9" i trener Papużek jest otwarty na przyjście Marka" - czytamy na łamach "Sportu".

Marc Guiu jest wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 7,5 mln euro.