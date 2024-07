Legenda rzuciła pracę, a teraz takie wieści. "Podejrzany" zbieg okoliczności

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych fatalnie zaprezentowała się w tegorocznej edycji Copa America. Choć na start wygrała z Boliwią (2:0), to później poniosła dwie porażki. Najpierw uległa Panamie (1:2), a następnie Urugwajowi (0:1) i nawet nie wyszła z grupy. Nic więc dziwnego, że federacja podjęła decyzję o zwolnieniu Gregga Berhaltera. Teraz szuka jego następcy. Na liście dość niespodziewanie pojawiła się legenda futbolu.

Patrick Vieira jednym z kandydatów na selekcjonera reprezentacji USA

Jak donosi Fabrizio Romano, na radarze amerykańskiej federacji znalazł się Patrick Vieira. To były piłkarz m.in. AC Milanu, Interu Mediolan czy Manchesteru City. Najwięcej lat spędził w Arsenalu, z którym zdobył wiele trofeów - trzy mistrzostwa Anglii czy cztery Puchary kraju. Po zakończeniu kariery zasiadł na ławce trenerskiej. Prowadził m.in. młodzieżowe drużyny Manchesteru City, seniorskie zespoły OGC Nice czy Crystal Palace.

Ostatnio pracował w RC Strasbourg, ale nie poradził sobie tam najlepiej. Ekipa zajęła dopiero 13. miejsce w Ligue 1 i przed rozpoczęciem nowego sezonu zadecydowano o rozstaniu za obopólną zgodą. W czwartek francuski zespół wydał oficjalny komunikat w tej sprawie. Dlatego też Amerykanie mieli zainteresować się właśnie Vieirą, mistrzem świata z 1998 roku i mistrzem Europy z 2000 roku. W końcu jest wolny.

Kandydatów na ławkę trenerską USA nie brakuje

Jak podkreśla Romano, Vieira jest jednym z kandydatów, ale nie jedynym. Na razie rozmowy nie są zaawansowane, a Francuz jest po prostu jedną z opcji. Kto jeszcze w takim razie znalazł się na radarze USA? Jak donosi "The Mirror" to Luis de la Fuente, czyli selekcjoner świeżo upieczonych mistrzów Europy, czy Gareth Southgate, który dopiero co pożegnał się z kadrą Anglii. Wcześniej na liście życzeń znajdował się Juergen Klopp, ale Niemiec miał odrzucić ofertę.

- Szukamy trenera, który potrafi regularnie wygrywać, a także takiego szkoleniowca, który będzie w stanie kontynuować i rozwijać pracę, która została już wykonana - podkreślał Matt Crocker, dyrektor sportowy reprezentacji USA. O tym, kto ostatecznie zostanie selekcjonerem, przekonamy się w najbliższych tygodniach.