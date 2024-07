Kapitalne wieści ws. reprezentanta Polski. Niesamowite wyróżnienie

1 - tyle punktów reprezentacji Polski udało się zdobyć na Euro 2024. Najlepsze spotkanie w Niemczech nasza kadra rozegrała przeciwko Francji, prezentując ofensywny i ciekawy styl gry. Niestety był to już "mecz o honor". W tym roku na liście Michała Probierza wśród powołanych na mistrzostwa Europy zabrakło Karola Linettego, który mógł liczyć na grę w narodowych barwach jeszcze w trackie eliminacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz nie ma wątpliwości: Probierz przywrócił życie w tej drużynie

Karol Linetty zostanie kapitanem Torino! Wielkie wyróżnienie

Ostatni mecz w reprezentacji Polski wychowanek Lecha Poznań rozegrał we wrześniu zeszłego roku. Wówczas zespół jeszcze pod wodzą Fernando Santosa przegrał z Albanią 0:2. Od momentu zatrudnienia Probierza 29-latek nie był powoływany. Na ten moment ma na koncie 47 spotkań w kadrze, które przełożyły się na pięć goli.

Od czterech lat jest zawodnikiem Torino, które w 2020 roku zapłaciło za niego Sampdorii 7,5 miliona euro. W ostatnim sezonie zapomniany kadrowicz rozegrał łącznie 29 spotkań, w których nie udało mu się strzelić bramki ani zanotować asysty. Mimo to włoski klub postanowił go wyróżnić. I to jak! "La Gazzetta dello Sport" przekazała, że po wznowieniu rozgrywek Linetty będzie nosił na ramieniu opaskę kapitana drużyny z Turynu.

Biorąc pod uwagę wszystkie sezony, w sumie Polak rozegrał dla Torino 112 spotkań. Kilkuletni staż oraz odpowiednie umiejętności motywowania kolegów sprawiły, że mianowano go kapitanem! Przed laty tę samą funkcję w turyńskim klubie pełnił Kamil Glik. Były reprezentant Polski stał się legendą zespołu z Serie A, gdzie występował przez pięć lat. Teraz to Linetty stał się drugim Polakiem w historii, który założy opaskę kapitańską Torino.

"Doceniam jego determinację i to, jak sobie radzi, kiedy ma piłkę. Nie podoba mi się w nim jedynie to, że nie jest osobą decydującą w ofensywie. Nie ma goli ani asyst. Myślę, że pod tym względem powinien być lepszy. Linetty jest naprawdę doceniany przez fanów, bo od kiedy gra w Torino, nie można mu odmówić starań, zawsze daje z siebie wszystko. Kibice oklaskują go w każdym meczu za jego profesjonalizm" - mówił w lutym o Linettym Roberto Ugliono z portalu Toronews.net, z którym skontaktowało się TVP Sport. Jak widać, nawet włoscy eksperci doceniają zaangażowanie i umiejętności przywódcze Karola Linettego.