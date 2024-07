Barcelona już wie? Pracownik wygadał się ws. transferu gwiazdy Euro. "3-4 dni"

Nico Williams wspólnie z Laminem Yamalem stworzyli kapitalny duet skrzydłowych na Euro 2024. - Bardzo dobrze się dogadujemy, widać to również na boisku. Jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi, a to najważniejsza rzecz, żeby mieć dobre zgranie - przekazał 17-latek w rozmowie ze "Sportem". Tym samym kibice zaczęli częściej pytać o pierwszego piłkarza w kontekście jego transferu FC Barcelony, która od dawna jest nim zainteresowana. - Tak, chciałbym, żeby Nico przyszedł do nas - dodał.

Kapitalne wieści kibiców FC Barcelony. Pracownik klubu nieświadomie zdradził wszystko

Prezydent Joan Laporta również jest zwolennikiem tego ruchu. - Bardzo podoba mi się ten pomysł. Na dziś stać nas na podpisanie kontraktu z Nico Williamsem. Możemy poradzić sobie z takim transferem - poinformował. Takie samo zdanie ma trener Hansi Flick. - Mój przyjaciel marzy o Nico Williamsie - zdradził legendarny Lothar Matthaues.

Jak dotąd nie było jednak żadnego potwierdzenia, natomiast w czwartek do sieci wypłynął kuriozalny materiał wideo. Podczas transmisji na żywo na kanale Barca Hoy jeden z youtuberów zadzwonił do sklepu kibica FC Barcelony, by zamówić koszulkę Nico Williamsa. Usłyszał wówczas, że nowy zawodnik pojawi się w klubie ciągu 3-4 dni. Reakcja twórcy była komiczna, gdyż nie mógł uwierzyć, co właśnie zostało mu przekazane. Nie wiadomo, czy pracownik klubu faktycznie ma rację, natomiast nie można tego wykluczyć.

Niedawno Williams miał zaznaczyć, że czeka na ruch Barcelony. Choć nie reaguje na zainteresowanie innych klubów, to nie zamierza czekać na ofertę do ostatniej chwili. Katalońska drużyna miała jednak spory problem, gdyż musiała unormować kwestie finansowe, żeby móc przedstawić propozycję na piśmie. Mimo że wszystko miało zostać wyjaśnione do początku sierpnia, to wiele wskazuje na to, że udało się to zrobić wcześniej.

FC Barcelona rozpocznie rozgrywki La Liga 17 sierpnia spotkaniem z Valencią. Wcześniej czeka ją jednak tournee po Stanach Zjednoczonych, podczas którego zmierzy się m.in. z Manchesterem City czy Realem Madryt. Nie wezmą w nim udziału piłkarzy, którzy dopiero co wrócili z Euro 2024, czyli Lamine Yamal czy Ferran Torres. Ci mają wolne do 8 sierpnia.