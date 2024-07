Legenda ujawnia plany Barcelony. "Flick o nim marzy"

FC Barcelona ma w ostatnim czasie sporo problemów. Nie dość, że z kontuzją wciąż zmaga się Frenkie de Jong, to w ćwierćfinale Copa America przedwcześnie murawę z powodu uszkodzenia ścięgna mięśnia dwugłowego uda opuścił Ronald Araujo i czeka go operacja. Hansi Flick ma zatem powody do zaniepokojenia, zwłaszcza że klub opuścił również Marc Guiu, który przeniósł się do Chelsea. Władze nie przeprowadziły za to do tej pory żadnego transferu.

Flick o nim marzy. FC Barcelona robi, co może by sprowadzić gwiazdę Euro 2024

Niebawem sytuacja może jednak ulec zmianie. Od dłuższego czasu w mediach krąży temat przejścia do FC Barcelony jednego z bohaterów Hiszpanii na Euro 2024 Nico Williamsa. Na transfer namawia go Lamine Yamal, a ostatnio konkretne działania w tym kierunku podjęli zarówno dyrektor sportowy Deco, jak i prezydent Joan Laporta. - Bardzo podoba mi się ten pomysł - oznajmił

- Pracujemy nad transferami, o które prosi nas trener Flick - dodał. Legendarny Lothar Matthaus zdradził, że priorytetem dla jego przyjaciela również jest skrzydłowy Athletiku Bilbao. - Marzy o nim. Klauzula odejścia Williamsa wynosi zaledwie 60 milionów euro, a jego obecna wartość przekracza już 100 milionów euro. Fantastyczny zawodnik - podsumował, cytowany przez "Sport".

Niedawno Williams miał zaznaczyć, że czeka na ruch Barcelony. Choć nie reaguje na zainteresowanie innych klubów, to nie zamierza czekać na ofertę do ostatniej chwili. Katalońska drużyna ma jednak spory problem, gdyż musi unormować kwestie finansowe, żeby móc przedstawić propozycję na piśmie. Wszystko ma zostać wyjaśnione do początku sierpnia.

Flick poprosił o kolejne transfery. Bohater Euro 2024 łączony z FC Barceloną

Gdyby tego było mało, to Flick poprosił również Deco o obunożnego bocznego obrońcę, pomocnika oraz skrzydłowego, który będzie wyróżniał się z przodu. Poza Williamsem FC Barcelona obserwuje też sytuację kolejnego objawienia Euro 2024, czyli swojego wychowanka Daniego Olmo.

"Bild" podaje, że jego klauzula wykupu z Dinama Zagrzeb wynosi 60 mln euro, natomiast wygasa już 20 lipca. Poza wicemistrzem Hiszpanii zatrudnienie go sonduje też Atletico Madryt. "Odbyły się wstępne rozmowy i hiszpański klub naprawdę dodaje gazu" - czytamy.

FC Barcelona rozpocznie rozgrywki La Liga 17 sierpnia spotkaniem z Valencią.