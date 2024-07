"14-letni cudotwórca" przyćmił Yamala. On to naprawdę zrobił. Nowy rekord

Cavan Sullivan to aktualnie jeden z największych talentów w piłce nożnej. Trener Philadelphii Union Jim Curtin uważa nawet, że ten nie ma sobie równych. Piłkarz zadebiutował w marcu w rezerwach klubu w rozgrywkach MLS Next Pro, a dwa miesiące później podpisał największy kontrakt w historii MLS. Teraz właśnie spełnił kolejne marzenie, które pojawiło się w jego głowie jakiś czas temu.

"14-letni cudotwórca" przebił Yamala. Właśnie ustanowił nowy rekord MLS

- Pomimo całego szumu, jaki panuje wokół mojej osoby, jestem gotowy, żeby zabrać się do pracy i udowodnić swoją wartość. Zamierzam być dumą tych fanów i tego miasta - przekazał tuż po podpisaniu kontraktu. Tym samym stał się piątym najmłodszym zawodnikiem, który podpisał profesjonalny kontrakt w MLS. Pojawiła się wówczas szansa, by pobił też legendarny rekord Freddy’ego Adu.

- Jeśli będzie zdrowy, zrobi to - oznajmił trener. I zrobił to. Sullivan pojawił się w czwartek na murawie w meczu z New England Revolution i stał się najmłodszym graczem w dziejach ligi. "Całe życie czekałem na ten dzień. To dopiero początek" - napisał sam zainteresowany po zakończeniu spotkania na Instagramie.

Bardzo szybko na ten sukces zareagował były rekordzista Freddy Adu. "Wielkie gratulacje dla Cavana Sullivana za dzisiejszy debiut. To rekord trudny do pobicia, a dzieciakowi się to udało. Dobra robota i powodzenia, mój człowieku" - przekazał. Tym samym przynajmniej na moment zawodnik przyćmił ostatnie dokonania Lamine'a Yamala, który jest uważany za niewiarygodny talent. Co zatem można powiedzieć o "14-letnim cudotwórcy?".

ESPN wyjawił niedawno, że wpływ na podpisanie kontraktu z Philadelphią przez Sullivana miało zaangażowanie... Manchesteru City. To tam właśnie ma on kontynuować karierę. - Staram się nie słuchać, jak mnie nazywają - zdradził. "Mundo Deportivo" twierdzi, że piłkarz przejdzie do Premier League, gdy tylko skończy 18 lat. - Moim celem jest stać się podstawowym zawodnikiem klubu. Następnie mam nadzieję, że będę na poziomie pierwszego składu Manchesteru City - oznajmił.

Philadelpia przełamała w czwartek fatalną serię 10 meczów bez wygranej. Mało tego, rozbiła u siebie New England Revolution 5:1 i awansowała na 14. miejsce Konferencji Wschodniej MLS.