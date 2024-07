Szczęsny wyznał sekret. Mogą polecieć gromy. "Pewnie zostanę zawieszony"

Mimo historycznego wyniku, jakim był awans do fazy pucharowej po 36 latach, mistrzostwa świata w Katarze były dla nas jedną wielką klapą. Nie tylko rozczarowaliśmy stylem gry, ale również na koniec pojawiły się wewnątrz kadry podziały, a to wszystko ze względu na tzw. aferę premiową. - Złem jest, i złym pomysłem było to, aby premier dał premię reprezentacji za awans - wyznał Wojciech Szczęsny. - Złe jest, że weszliśmy w tę rozmowę, ale też weź, bądź kozakiem i odmów premierowi - dodał.

W ostatnim spotkaniu fazy grupowej reprezentacja Polski zmierzyła się z Argentyną. Nie ma co ukrywać, że przegraliśmy wówczas po kompromitacji 0:2. - Polak prosił, żebyśmy nie atakowali - zdradził Nicolas Tagliafico tuż po zakończeniu turnieju. Jedynym, który próbował uratować naszą drużynę, był Wojciech Szczęsny. Nie dość, że bronił wybornie, to odbił również rzut karny wykonywany przez Leo Messiego.

Jak się okazało, niedługo wcześniej założył się z Argentyńczykiem. - My się założyliśmy o to, czy sędzia da karnego, bo on twierdził, że był faul, a ja - że nie było. No i wygrał zakład o 100 euro. Pewnie zostanę zawieszony, ale mnie to nie obchodzi. Poza tym mu nie zapłacę. On o to nie dba. Dajcie spokój, 100 euro? - przekazał niedługo po spotkaniu w rozmowie z norweską telewizją TV2. I to samo powtórzył w środowym programie na kanale Wojewódzki&Kędzierski.

- Pamiętasz, pytałeś mnie, czy miałem kiedyś zwątpienie w siebie jako człowieka, to właśnie było wtedy, bo nie wypłaciłem mu nigdy tych pieniędzy - rzucił Szczęsny do Kuby Wojewódzkiego. - Czyli wisisz Messiemu 100 euro? - dopytał prowadzący. Bramkarz Juventusu tylko potwierdził to z uśmiechem na ustach.

Na koniec oznajmił, że dobrze analizuje strzelców rzutów karnych. Poświęca na to jednak bardzo dużo czasu. - Rzut karny to jedyny moment, w którym bramkarz może zabłysnąć, więc ja się długo przygotowuje do rzutów karnych przed każdym meczem. Analizuję ok. 25 ostatnich rzutów karnych strzelającego - wyjaśnił.

Podczas tej rozmowy Szczęsny poruszył jeszcze sporo ciekawych tematów m.in. kwestię dyplomów Roberta Lewandowskiego ze studiów. - Nie wierzę i byłbym bardzo zdziwiony, jakby okazało się to prawdą. Nie pasuje mi to do jego charakteru i nawet nie wiem po co - podsumował.