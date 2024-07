68-letni Boniek wziął piłkę. I zrobił to. Dziennikarze zapadli się pod ziemię [WIDEO]

Kilka dni temu zakończyło się Euro 2024. Po tytuł sięgnęła reprezentacja Hiszpanii, której finałowe zwycięstwo 2:1 z Anglikami było tylko zwieńczeniem świetnej gry na całym turnieju. - Prezentowała futbol ofensywny, bezkompromisowy, wyniki przemawiały za nią, gdyż wygrała wszystkie mecze. Dlatego bez wątpienia wygrała zasłużenie - komentował wygraną drużyny Luisa del la Fuente Zbigniew Boniek. To tylko jedna z setek opinii, jaką były prezes PZPN wygłosił podczas mistrzostw Europy.

Boniek wziął piłkę i zrobił show. Dziennikarze podołają wyzwaniu?

Głośnym echem odbił się wpis 68-latka nt. naszych kadrowiczów, którzy zaraz po odpadnięciu z Euro 2024 na etapie fazy grupowej masowo zaczęli chwalić się zdjęciami z wakacji. "Bramki, emocje, mecze, a nasi bohaterowie (nie wszyscy) na mediach społecznościowych wrzucają piękne zdjęcia z wakacji. Gratuluję wyczucia i dobrego samopoczucia. Miłego odpoczynku po ciężkiej imprezie" - pisał ironicznie, po czym w jednym z wywiadów zaznaczył, "nie jest to objaw wielkiej inteligencji".

Choć od zakończenia Euro w Niemczech minęły już cztery dni, piłkarska aura nadal udziela się Zbigniewowi Bońkowi. W mediach społecznościowych 68-opublikował filmik, na którym popisał się umiejętnościami. Usiadł na ławce, po czym bez większych problemów wykonał 50 "kapek". Tym samym wiceprezes UEFA wrócił do korzeni. Kilka lat temu to wyzwanie nazwano "pięćdziesiątką Bońka", co w praktyce oznacza wykonanie pięćdziesięciu odbić piłki na siedząco. Podczas zgrupowania kadry na mundialu w Rosji (2018 rok) ówczesny prezes PZPN rozpoczął challenge, w którym chętnie udział brali piłkarze.

Teraz legendarny reprezentant Polski nie rzucił wyzwania kadrowiczom, a dziennikarzom! "No, eksperci, Tomasz Włodarczyk i reszta. 68-latek, letni bucik i spokojnie 50 podbić. Czekam na wasze filmiki." - napisał, oznaczając redaktora naczelnego portalu Meczyki, który w komentarzu dodał tylko wymownego GIF-a, pokazując swoje zawstydzenie.

Co ciekawe, na wideo 68-latka zareagowała również Marianna Schreiber, która zadeklarowała, że również spróbuje swoich sił. Czy reszta dziennikarzy i ekspertów również weźmie udział w "pięćdziesiątce Bońka"? - Samochód wygrałem przez żonglowanie. Było hula-hoop. Z każdej drużyny wzięli jednego zawodnika. Był Rummenigge, Passarella, Diego... Juventus mnie wytypował. Trzeba było podbijać piłkę, jak ktoś wypadł z tego hula-hoop. to przegrywał. Okazało się, że do końca się tam utrzymałem - opowiadał Boniek w 2018 roku na jednym z vlogów Łączy nas piłka, chwaląc się spożytkowaniem świetnych umiejętności piłkarskich.