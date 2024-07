Koszmar polskiego piłkarza. Był wielką nadzieją. Absolutny dramat

W 2020 roku Bartosz Białek po raptem sześciu miesięcy gry na poziomie Ekstraklasy, przeniósł się z Zagłębia Lubin do VfL Wolfsburg za 5 milionów euro. Przez pierwsze pół roku grał niewiele, ale zdołał strzelić dwa gole. Niestety pod koniec sezonu po raz pierwszy zerwał więzadła krzyżowe.

Absolutny dramat polskiego napastnika. Trzeci raz zerwał więzadło krzyżowe

22-latek próbował odbudować się na wypożyczeniu. W rozgrywkach 2022/2023 trafił do holenderskiego Vitesse, gdzie w 25 meczach strzelił 5 goli, po czym udał się na kolejne wypożczenie - tym razem do belgijskiego Eupen. Przygoda w tym klubie zaczęła się dla niego fatalnie, albowiem po raz drugi zerwał więzadła krzyżowe. Do gry wrócił dopiero w kwietniu, występując w sześciu meczach. Zdobył jedną bramkę.

Jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania, ale w lipcu wrócił do swojego macierzystego klubu i rozpoczął przygotowania do sezonu z VfL Wolfsburg. Niestety w środę "Wilki" oficjalnie poinformowały, że u Bartosza Białka ponownie doszło do zerwania więzadła krzyżowego. Urazu doznał podczas treningu. - Jest nam bardzo przykro. Będziemy w pełni wspierać Bartosza w nadchodzących tygodniach i miesiącach podczas procesu rekonwalescencji. Trzymamy kciuki, aby jak najlepiej poradził sobie z tym trudnym etapem w swojej karierze - powiedział dyrektor sportowy klubu Peter Christiansen.

"Niewiarygodny pech Bartka Białka. Wrócił do Wolfsburga i w pierwszym tygodniu pracy znowu zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Po raz trzeci w karierze..." - napisał na portalu X Tomasz Urban, dziennikarz Viaplay, specjalizujący się w niemieckim futbolu.

Bartosz Białek jest wychowankiem Zagłębia Lubin. Jego kontrakt z VfL Wolfsburg obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.