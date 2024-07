Niesamowite sceny. Youtuber "pobił" zawodowego piłkarza. "Bułka z masłem"

iShowSpeed jest obecnie jednym z najpopularniejszych youtuberów na świecie, a jego transmisje na żywo śledzą setki tysięcy osób. Twórca jest również zadeklarowanym fanem piłki nożnej, szczególnie Cristiano Ronaldo, Manchesteru United i Realu Madryt. Niedawno gościł on w Polsce, gdzie na ulicach towarzyszyło mu mnóstwo znanych influencerów, fanów i nawet piłkarzy.

W ostatnim czasie Speed był m.in. we Włoszech, gdzie spotkał się z samym Zlatanem Ibrahimoviciem, który jest jednym z działaczy w AC Milanie. 19-latek nosił oczywiście koszulkę napastnika z czasów jego gry dla ekipy z Mediolanu, uciął z nim pogawędkę, a następnie zagrał z nim w piłkę. Próbował nawet pochwalić się kilkoma sztuczkami, ale te były bardzo nieudane.

iShowSpeed okazał się szybszy od profesjonalnego piłkarza z Norwegii

Obecnie youtuber przebywa w Norwegii, gdzie także nie mogło zabraknąć piłkarskiego akcentu. Internetowy twórca udał się na spotkanie z piłkarzami oraz trenerem jednego z tamtejszych klubów. Chodzi mianowicie o Viking FK z miasta Stavanger. W pewnym momencie doszło do niespodziewanej wymiany zdań i propozycji ze strony Speeda.

- A więc on jest najszybszym zawodnikiem w drużynie? Jeśli go pokonam, to dostanę kontrakt? To będzie najłatwiejsza umowa w norweskiej historii - mówił o rywalizacji biegowej z . Obaj panowie przygotowali się do biegu przy linii końcowej boiska i na sygnał pognali w stronę linii środkowej. Niewiele szybszy, ale jednak okazał się 19-letni youtuber. - Dajcie mój kontrakt, dajcie mi kontrakt. To była bułka z masłem - stwierdził.

Co zaś tyczy się samego Speeda, to był on już dwukrotnie w Polsce i nie tak dawno zapowiadał, że niedługo znowu odwiedzi nasz kraj.