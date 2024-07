Polityk domagał się, by Messi przeprosił. Niewiarygodne, co zrobił potem

Po triumfie Argentyny w Copa America więcej mówi się o skandalu wywołanym przez piłkarzy "Albicelestes" niż samej wygranej. Wszystko za sprawą skandalicznych przyśpiewek intonowanych przez argentyńskich piłkarzy. Obrażały one Francuzów, a wszystko wyciekło za sprawą nagrania pokazanego przez Enzo Fernandeza. "Grają we Francji, ale wszyscy pochodzą z Angoli. Matka Mbappe jest z Nigerii, jego ojciec z Kamerunu, a w dokumentach ma francuskie obywatelstwo" - słyszymy w nagraniu z transmisji na żywo.

Francuska federacja od razu opublikowała oświadczenie, w którym informuje, ze złoży skargę za obraźliwe oraz dyskryminujące przyśpiewki na tle rasowym. "Prezes federacji Philippe Diallo stanowczo potępia te niedopuszczalne, rasistowskie i dyskryminujące komentarze pod adresem zawodników reprezentacji Francji w kontekście piosenki śpiewanej przez zawodników i kibiców kadry Argentyny po jej zwycięstwie w Copa America i transmitowanej w formie wideo na portalach społecznościowych" - czytamy.

Argentyński rząd chce przeprosin ze strony Leo Messiego i prezesa argentyńskiej federacji

A jakie będą działania ze strony argentyńskiej federacji? Początkowo do takich zawezwał członek tamtejszego rządu Julio Garro, który zajmuje stanowisko podsekretarza ds. sportu. Jego zdaniem głos w tej sprawie powinni zająć kapitan reprezentacji Argentyny Leo Messi i prezes tamtejszej federacji Claudio Tapia.

- Uważam, że kapitan kadry narodowej powinien wyjść i przeprosić za całą sytuację. Podobnie powinien postąpić prezes. To byłoby odpowiednie zachowanie - stwierdził Garro cytowany przez tn.com.ar. Jego zdaniem przyśpiewki piłkarzy argentyńskich "stawiają kraj w złej sytuacji".

- To okazja, żeby z tej sytuacji zrobić pewien przykład. Społeczeństwo powinno zobaczyć, że w futbolu naturalne jest proszenie o wybaczenie. To dzieje się w życiowych sytuacjach, szkole, ale nie w wielkim futbolu - podsumował.

Jednak kilka godzin później Garro w mediach społecznościowych zamieścił sprostowanie. - Kategorycznie zaprzeczam, jakoby prosiłem Messiego o przeprosiny. Byłby to brak szacunku dla kogoś, kto niezmiennie zaszczyca nas swoją ludzką i sportową klasą - napisał na portalu X.

Czy faktycznie argentyńskie media przekręciły słowa polityka? A może wystraszył się wzywania do wzięcia odpowiedzialności takiej postaci jak Leo Messi? Internauci nie mają wątpliwości, że bał się urazić ukochaną gwiazdę Argentyny, a cała sytuacja jest wręcz komiczna. Nies zostawili suchej nitki zarówno na Garro, jak i Messim. Nie brakuje szyderczych i krytycznych komentarzy. "Francja będzie musiała teraz przeprosić Messiego", "niektórzy po prostu powinni się zamknąć", "klaun", "Messi powinien pokazać, że jest liderem i przeprosić" - czytamy w sieci.

Leo Messi nie ustosunkował się jeszcze do całej sytuacji, ale zrobił to Enzo Fernandez. "Przyśpiewka ma bardzo ofensywny język i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tych słów. Sprzeciwiam się dyskryminacji we wszystkich formach" - przekazał pomocnik Chelsea na Instagramie.