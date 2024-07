14 nazwisk znalazło się na czarnej liście. Niestety. Są reprezentanci Polski

Juventus zakończył ubiegły sezon ligowy na trzecim miejscu w tabeli, co było jego najlepszym wynikiem od czterech lat. Dla tak dużego klubu, który przecież osiem razy z rzędu zdobywał Scudetto w latach 2012-20, jest to spore rozczarowanie. Mimo to wydaje się, że nadchodzi dla niego nowego era, zwłaszcza że Massimiliano Allegriego zastąpił robiący gigantyczny progres na ławce trenerskiej Thiago Motta.

REKLAMA

Zobacz wideo W roli trenera na igrzyskach zadebiutuje Michał Winiarski. Poprowadzi drużynę Niemiec

Ujawniono listę piłkarzy "na wylocie" z Juventusu. Wszystko jasne

Od dłuższego czasu toczą się rozmowy na temat przyszłości zarówno Wojciecha Szczęsnego, jak i Arkadiusza Milika. Ten pierwszy wydawało się, że jest już dogadany z saudyjskim Al-Nassr, natomiast transfer upadł. Tym samym pojawił się spory problem, gdyż w klubie pojawił się już jego następca Michele Di Gregorio.

Wcale nie lepiej wygląda sytuacja polskiego napastnika. Mimo że wzbudza spore zainteresowanie, gdyż jego sprowadzenie sondowały AS Roma czy Besiktas, to brakuje konkretów. Ostatnio coraz więcej wskazuje na to, że mógłby trafić do Bolonii. Władze klubu widzieliby w nim następcę Joshuy Zirkzee, który przeniósł się do Manchesteru United. Problemem są jednak relacje między oboma klubami.

I choć obaj Polacy nie znaleźli dotąd nowego pracodawcy, to Nicolo Schira nie ma wątpliwości, że w letnim okienku transferowym będą musieli pożegnać się z Juventusem. Dziennikarz opublikował w środę listę zawodników będących "na wylocie" z Juventusu. Poza Polakami w tym gronie znaleźli się m.in. Filip Kostić, Weston McKennie czy niespodziewanie Federico Chiesa. Jego kontrakt wygasa jednak z końcem czerwca przyszłego roku, więc nie można wykluczyć, że klub chciałby za niego cokolwiek zarobić.

Tak wygląda lista piłkarzy Juventusu, którzy mają odejść w lecie wg Nicolo Schiry:

Bramkarze:

Wojciech Szczęsny

Stefano Gori

Obrońcy:

Mattia De Sciglio

Daniele Rugani

Dean Huijsen

Gianluca Frabotta

Facundo Gonzalez

Pomocnicy:

Filip Kostić

Weston McKennie

Arthur

Marley Ake

Napastnicy:

Federico Chiesa

Matias Soule

Arkadiusz Milik

Do rozpoczęcia nowego sezonu pozostał miesiąc. Poza Di Gregorio Juventus zdążył już sprowadzić Khephrena Thurama z OGC Nice oraz Douglasa Luiza z Aston Villi. Piłkarze Thiago Motty rozegrają pierwszy mecz 19 sierpnia, kiedy na własnym stadionie zmierzą się z beniaminkiem Seria A Como.