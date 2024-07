Xabi Alonso podjął drastyczną decyzję. Granica przekroczona

Za nami Euro 2024, a to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej powrotu rozgrywek klubowych. Bayer Leverkusen zainauguruje sezon 2024/25 od meczu w Superpucharze, w którym zmierzy się u siebie z VfB Stuttgart. Natomiast zmagania ligowe rozpocznie od starcia na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach. Zanim jednak do tego dojdzie, mistrzowie Niemiec rozegrają kilka meczów kontrolnych, do których obecnie się przygotowują.

Sardar Azmoun nie stawił się na treningu Bayeru Leverkusen. Natychmiastowa reakcja Xabiego Alonso

W poniedziałek Bayer Leverkusen odbył pierwszy trening w ramach przygotowań do nadchodzącego sezonu. Nie obyło się jednak bez problemów. Jak podaje "Bild", na zajęcia nie stawił się napastnik Sardar Azmoun, również nie przedstawił żadnego usprawiedliwienia nieobecności. Irańczyk dopiero po zakończonej sesji treningowej poinformował swojego przełożonego, że było to spowodowane jego złym samopoczuciem. Jak czytamy w katalońskim "Sporcie", Azmoun potem miał pojawić się w klubie, ale w "kiepskiej kondycji fizycznej".

Xabi Alonso od razu zareagował na zachowanie piłkarza. Szkoleniowiec odsunął snajpera od treningów z pierwszą drużyną i nakazał mu ćwiczyć indywidualnie, w innych godzinach niż jego koledzy. "Azmoun naruszył kodeks zespołu swoją nieusprawiedliwioną nieobecnością, co samo w sobie doprowadziło do jego odsunięcia go od drużyny" - czytamy w tekście.

Sardar Azmoun wywiera presję na Bayerze Leverkusen?

"Bild" uważa, że w ten sposób Irańczyk chciał wywrzeć presję na władzach Bayeru Leverkusen, aby szybciej podjęli decyzję dotyczącą jego przyszłości. Oczekuje się, że 29-latek pożegna się z klubem tego lata, mimo że ma ważny kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Na ten moment zainteresowanie Azmounem wykazuje Sevilla, która chciałaby go sprowadzić do siebie w ramach wypożyczenia.

Pod koniec stycznia 2022 roku Sardar Azmoun przeniósł się do Bayeru Leverkusen z Zenitu Sankt Petersburg. Od tamtej pory w niemieckim klubie Irańczyk zagrał w 44 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił pięć goli i zanotował pięć asyst. W międzyczasie udał się na wypożyczenie do AS Romy. Tam wystąpił w 29 spotkaniach, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty. Wcześniej Azmoun grał w Rubinie Kazań czy Rostowie.

Portal "Transfermarkt" wycenia 29-latka na osiem milionów euro.