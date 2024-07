Nowe informacje po dramacie Messiego! Piłkarz reaguje na sceny w finale

Reprezentacja Argentyny znakomicie radziła sobie w tegorocznym Copa America. Pewnie wygrała grupę, a potem rozprawiła się z kolejnymi rywalami w fazie pucharowej, aż dotarła do finału. Tam czekało ją trudne zadanie - mecz przeciwko Kolumbii. W regulaminowym czasie gry nie padła bramka, więc do wyłonienia zwycięzcy konieczna była dogrywka. I tam decydującego gola zdobył Lautaro Martinez. Dzięki temu piłkarze Lionela Scaloniego po raz drugi z rzędu, a 16. w historii zdobyli to trofeum. Niestety sukces opłacili kontuzją Leo Messiego.

Lionel Messi zabrał głos ws. kontuzji. "Wierzę"

Piłkarz Interu Miami nie miał lekko w finale. Często ścierał się z rywalami. W końcu w 66. minucie po jednym z kontaktów musiał opuścić boisko. Doznał bowiem urazu kostki. Media szybko obiegły zdjęcia kontuzjowanej nogi i wyglądały dramatycznie. Kostka była mocno spuchnięta. Nie wiadomo było, jak poważny jest to uraz i ile potrwa rekonwalescencja.

Nowe wieści w sprawie przekazał sam zainteresowany. W poniedziałkową noc opublikował w mediach społecznościowych post, w którym nie tylko podsumował występ drużyny na turnieju, ale i zabrał głos w sprawie stanu zdrowia. Nieco uspokoił kibiców i wlał w ich serca nadzieję, że przerwa od gry nie potrwa długo.

"Czuję się dobrze, dzięki Bogu" - zaczął. "Wierzę, że już wkrótce wrócę na boisko, by móc cieszyć się tym, co najbardziej lubię robić" - dodał. Przy okazji podziękował za wsparcie.

Messi zwrócił się do Angela Di Marii. "Największy"

"Cieszę się bardzo, bo osiągnęliśmy cel, który sobie założyliśmy. Angel nas zostawia, ale pomógł nam dołożyć do kolekcji kolejny puchar. Najwięksi, tacy jak on, Otamendi czy ja, przeżywają to ze szczególnym podekscytowaniem. Możemy cieszyć się z innymi kolegami, którzy wspierają nas doświadczeniem, oraz z pokoleniem młodych piłkarzy, którzy dają z siebie wszystko w każdej akcji. Jesteśmy drużyną, rodziną i niesamowitą grupą" - zakończył. Tym samym nawiązał do zakończenia kariery reprezentacyjnej przez Angela Di Marię.

Teraz przed Messim rekonwalescencja i powrót do klubu. Aktualnie Inter Miami jest wiceliderem Konferencji Wschodniej z 47 punktami i ma duże szanse na to, by zagrać w play-offach Major League Soccer. Tego nie udało się osiągnąć drużynie w poprzednim sezonie, choć po przyjściu Argentyńczyka poziom gry zdecydowanie wzrósł. Niewykluczone, że teraz poprowadzi ekipę do trofeum w lidze.