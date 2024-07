Zapomniany reprezentant Polski zmienia klub. Miał wrócić do Ekstraklasy

Był 2020 rok kiedy Przemysław Płacheta wyjeżdżał z Polski do Anglii. 22-letni wówczas skrzydłowy zamienił Śląsk Wrocław na Norwich City. Początek był jeszcze niezły. W sezonie 2020/21 uzbierał 26 meczów w Championship (gol i dwie asysty), a Norwich awansowało do Premier League. Tam było już gorzej. Tylko nieco ponad 600 minut gry przez cały sezon, brak liczb i spadek do Championship. W międzyczasie Polaka trawiły kontuzje. Później został wypożyczony do Birmingham, a ostatnie miesiące spędził w Swansea. W listopadzie 2020 roku zadebiutował również w reprezentacji Polski.

Przemysław Płacheta ma nowy klub? Media: Nie będzie powrotu do Polski

Wraz z końcem czerwca wygasła umowa Przemysława Płachety z angielskim klubem. W mediach rozpoczęły się spekulacje, gdzie będzie kontynuował swoją karierę. Zdaniem Bartosza Wieczorka z TVP Sport sytuację Płachety monitorowały m.in. kluby z Polski.

Ostatecznie jednak skrzydłowy ma zostać na Wyspach. Takie informacje przekazał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków". "Według naszych informacji jest blisko podpisania kontraktu z Oxford United" - czytamy na portalu. Nie wiadomo jednak, jak długi kontrakt podpisze.

To oznacza, że Płacheta zostanie w Championship. Oxford United to beniaminek rozgrywek. Polak na tym szczeblu rozegrał już łącznie 57 spotkań w karierze, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. W pierwszej kolejce nowego sezonu Championship Oxford United zagra z... Norwich, a więc byłym klubem Polaka. Start sezonu zaplanowano na 9 sierpnia.