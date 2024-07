Początkowo mecz miał się rozpocząć o godzinie 2:00 w nocy czasu polskiego, ale został opóźniony aż o 75 minut. Spotkanie zakończyło się dopiero po dogrywce, po godzinie 6:00 rano naszego czasu. Argentyna pokonała Kolumbię 1:0 po bramce Lautaro Martineza.

Desperackie próby wejścia na finał Copa America

Już w półfinale mieliśmy incydenty z udziałem kolumbijskich kibiców. Starli się oni z piłkarzami Urugwaju po zakończonym spotkaniu. W Miami fani "Los Cafeteros" znów dali o sobie znać.

Nie wszystkim udało się zdobyć bilety na finał Copa America. Kolumbijczycy postanowili sforsować bramki stadionowe na kilkadziesiąt minut przed planowym rozpoczęciem spotkania o tytuł. To spowodowało spore zamieszanie, doszło do starć ze służbami porządkowymi, interweniowała policja. Był problem z uspokojeniem tłumu i sprawnym przepuszczaniem przez bramki. Organizatorzy widzieli, co się dzieje, dlatego postanowili przesunąć początek spotkania najpierw o pół godziny, a potem o kolejne minuty. Pierwszy gwizdek zabrzmiał o godzinie 3:15 czasu polskiego, 75 minut później, niż pierwotnie planowano.

W tym tłumie były osoby, które chciały dostać się na stadion bez biletu lub z pominięciem bramek biletowych. Zdesperowani kibice kolumbijscy postanowili zaryzykować i wejść na teren Hard Rock Stadium w Miami przez... szyby wentylacyjne. To było skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Nie byli przygotowani na czołganie się przez wąskie szyby, nie znali planu dróg wentylacyjnych.

Sytuacją zdumiony i przerażony był Jack Lang, korespondent "The Athletic". Opisywał wydarzenia z Miami w taki sposób:

"To była najgorsza rzecz, jakiej doświadczyłem w życiu. Coś okropnego. Tak wiele dzieci ze łzami w oczach, dorośli stracili rozum. To cud, że nie wybuchła zbiorowa panika".

Kibice opowiadali dziennikarzowi, że to, co działo się pod bramkami stadionu, "to było szaleństwo", a służby "traktowały kibiców jak zwierzęta". Do tego "nie było żadnej organizacji ruchu na miejscu, nie przygotowano się na wejście 60 tys. osób na trybuny".

Dla Kolumbii drugie miejsce na Copa America 2024 to najlepszy wynik od 2001 r. Wówczas zdobyła mistrzostwo Ameryki Południowej.