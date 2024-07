Gigantyczna burza po tym, co zrobili na finale Copa America. "G***o straszne"

Reprezentacja Argentyny po raz drugi z rzędu wygrała Copa America, w finale pokonała 1:0 Kolumbię. Zwycięstwo jest tym cenniejsze, że odniesione bez wydatnej pomocy Leo Messiego, który w 64. minucie zszedł z boiska z urazem. Jednak mecz zostanie zapamiętany również ze względu na bardzo niestandardową organizację.

Amerykanie postawili na swoim. Shakira zagrała w przerwie finału Copa America

Turniej został rozegrany w Stanach Zjednoczonych (finał odbył się w Miami), w związku z czym organizatorzy, wzorem m.in. Super Bowl, postanowili zorganizować wielkie widowisko w przerwie spotkania. "Shakira tańcem i muzyką nada rytm Wielkiemu Finałowi" - ogłoszono w komunikacie CONMEBOL. Było to nieoczywiste posunięcie, zazwyczaj podczas wielkich wydarzeń piłkarskich część artystyczna odbywa się przed meczem. Poza tym trzeba pamiętać o przepisach, które mówią, że przerwa powinna trwać "nie dłużej niż 15 minut".

Ostatecznie "Halftime show" doszedł do skutku. Z tego powodu przerwa wydłużyła się aż do 26 minut, czyli potrwała niemal dwa razy dłużej, niż pozwalają na to przepisy. "Jak oceniacie pomysł?" - zapytano na profilu Viaplay Sport, czyli nadawcy rozgrywek.

Burza po występie Shakiry w przerwie finału Copa America. "Disneyifikacja piłki"

W odpowiedzi eksperci i dziennikarze, a także kibice dość jasno dali do zrozumienia, co sądzą o tym pomyśle. "Piłkarzy i trenerów zapytajcie" - wymownie skomentował Wojciech Kowalczyk, były reprezentant Polski, a obecnie ekspert.

"Koszmar w przerwie Copa America. Shakira prawie pół godziny męczyła swoimi pioseneczkami. Disneyifikacja piłki postępuje" - ocenił Rafał Stec z "Gazety Wyborczej". "Po amerykańsku. Show na pierwszym miejscu" - dodał Tomasz Moczerniuk z "Przeglądu Sportowego".

Krytycznych komentarzy było więcej. "Kompletnie niepotrzebne, przed meczem było to zrobić. A nie mecz opóźniony tyle czasu jeszcze pół godziny przerwy, bo koncert", "0/10 za pomysł", "g***o straszne. Nuda, z playbacku, to już lepiej jakieś pomponiary...", "idiotyczny", "bezsensowny" - napisano. Choć niektórzy mieli inne zdanie. "Dobry pomysł", "ciekawy pomysł, gorzej z wykonaniem", "dla kibiców z Europy przyjemna odmiana. Czy na stałe przyjąłbym takie rozwiązanie (w finale każdych rozgrywek) - pewnie nie. Za oceanem przyzwyczajeni. Może i nie było to 'do końca na żywo' wykonanie, ale jak ktoś ma słabość do Shakiry, to może się podobać" - czytamy.

Niezadowolenie wśród widzów mogło być tym większe, że mecz rozpoczął się z ponad godzinnym opóźnieniem. Później wydłużyła się przerwa, w dodatku spotkanie nie zakończyło się po 90 minutach. Rozstrzygnięcie przyniosła dopiero dogrywka, w 112. minucie jedyną bramkę zdobył Lautaro Martinez.