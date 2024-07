Realizator pokazał, jak wygląda noga Messiego. Boli od samego patrzenia

Reprezentacja Argentyny wygrała Copa America po raz 16. w historii. Kadra prowadzona przez Lionela Scaloniego pokonała 1:0 Kolumbię po dogrywce, po golu Lautaro Martineza w 112. minucie. Tym samym Argentyna umocniła się na szczycie pod względem liczby zwycięstw na Copa America. Mecz na Hard Rock Stadium w Miami był też pożegnaniem Angela Di Marii z kadrą "Albicelestes", dla której zagrał 144 razy. Argentyna przeżyła jednak ogromny dramat w trakcie tego spotkania, a konkretniej w 64. minucie.

Wtedy Leo Messi był zmuszony zejść z boiska z powodu kontuzji. Jeszcze w pierwszej połowie Messi został poturbowany przez Santiago Ariasa i potrzebował długiej interwencji fizjoterapeutów, by wrócić do gry. W drugiej połowie nie był już w stanie kontynuować gry, a po zejściu z boiska zalał się łzami. Wtedy w miejsce Messiego wszedł Nicolas Gonzalez z Fiorentiny. Było jasne, że Messi doznał kontuzji kostki, co szybko wychwycił też realizator transmisji.

Tak wygląda kontuzjowana noga Messiego. "To zraniło nas wszystkich"

Zdjęcie kontuzjowanej nogi Messiego szybko pojawiło się w sieci. Na jego publikację zdecydował się m.in. hiszpański dziennik "Marca". "To zraniło nas wszystkich. Copa America 2024 było naznaczone szokującym obrazkiem. Messi opuścił boisko ze łzami w oczach. Messi utykał, a gdy tylko dotarł na ławkę rezerwowych, lekarze przykładali lód do uszkodzonego miejsca. Zdjęcie jego kostki zszokowało fanów na całym świecie" - pisze portal laopinionaustral.com.ar.

Po finale Copa America pewne jest jedno. To był ostatni turniej Messiego w barwach Argentyny, co sam piłkarz potwierdził przed meczem z Kolumbią. - Dla mnie to ostatnie Copa America. Będę kontynuować karierę, ale wspólnie z Angelem Di Marią oraz Nicolasem Otamendim będzie to nasz ostatni występ na tym turnieju - poinformował Messi. Po Copa America może też zapaść decyzja nt. ewentualnego występu Messiego na mistrzostwach świata w 2026 r. - Po Copa zobaczę, jak się będę czuł i zdecyduję, co dalej - mówił Messi.

Wygranie Copa America sprawiło, że Messi został najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii. Wygranie tegorocznego Copa było dla niego 45. pucharem w karierze, przez co wyprzedził Daniego Alvesa, z którym przez lata dzielił szatnię Barcelony. W tym gronie jest m.in. dziewięć mistrzostw Hiszpanii, cztery puchary Ligi Mistrzów, osiem Superpucharów Hiszpanii, mistrzostwo świata z Argentyną na mundialu w Katarze czy dwa mistrzostwa Francji.

Wracając do kontuzji Messiego. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest to uraz i kiedy Argentyńczyk mógłby wrócić do gry w barwach Interu Miami. Aktualnie Inter jest wiceliderem Konferencji Wschodniej z 47 punktami i ma duże szanse na to, by zagrać w play-offach Major League Soccer.