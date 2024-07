Messi jest największym w historii. Lepszego dowodu na to nie ma. Kosmiczny rekord

Po zdobyciu mistrzostwa świata w 2022 r. wielu kibiców i ekspertów komentowało, że Leo Messi nic już w życiu nie musi, zrobił wszystko, stał się piłkarzem spełnionym, "przeszedł grę". On sam zapowiadał, że mundial w Katarze mógł być jego ostatnim, ale w kolejnych miesiącach niczego nie wykluczał, jeśli chodzi o grę na MŚ za dwa lata. Dziś zdobywa kolejne trofea, cieszy grą za Atlantykiem.

Messi rekordzistą wszech czasów

Leo Messi skończył w czerwcu 37 lat i nieubłaganie zbliża się czas, kiedy będzie musiał ogłosić zakończenie kariery. Przez ok. 20 lat zachwycał cały piłkarski świat za sprawą występów w FC Barcelonie, Paris Saint-Germain, Interze Miami i kadrze Argentyny. Z pewnością nie powiedział ostatniego słowa, ale trzeba docenić wszystkie jego dokonania, bo mieliśmy do czynienia z jednym z najlepszych piłkarzy w historii, jeśli nie najlepszym.

Przez te wszystkie lata Messi zapracował solidnie na to, by jego gablota wypełniła się pucharami drużynowymi i nagrodami indywidualnymi po brzegi. Licząc triumf w tegorocznym Copa America, zdobył już 45 tytułów mistrzowskich ze swoimi zespołami. Jest pod tym względem rekordzistą wszech czasów. Wygrał praktycznie wszystko, co mógł.

Messi ma na koncie aż dziesięć tytułów mistrza Hiszpanii z FC Barceloną. W barwach "Blaugrany" siedem razy wygrywał Puchar Króla, osiem razy Superpuchar Hiszpanii, cztery razy Ligę Mistrzów, trzy razy Superpuchar UEFA i trzykrotnie Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA. Łącznie z "Dumą Katalonii" aż 35 razy świętował triumf we wszystkich rozgrywkach.

W barwach PSG wywalczył trzy trofea w ciągu dwóch lat - dwa razy był mistrzem Francji, raz wygrał Superpuchar Francji. Z Interem Miami wygrał Leagues Cup 2023, czyli letni puchar dla drużyn z Major League Soccer i meksykańskiej Ligi MX.

Zwieńczeniem jego kariery są ostatnie lata w reprezentacji Argentyny. Po latach porażek w Copa America i przegranym finale mistrzostw świata w 2014 r. przyszedł czas odkupienia. Messi zdobył cztery puchary w cztery lata - dwa razy został mistrzem Ameryki Południowej, raz mistrzem świata i wygrał Finalissimę, czyli Superpuchar między mistrzem Europy i Ameryki Płd. Do tego należy doliczyć mistrzostwo olimpijskie z Pekinu z 2008 r. i młodzieżowe mistrzostwo świata z kadrą U20 wywalczone na boiskach w Holandii w 2005 r.

Dorobek Messiego jest imponujący, a przecież ma jeszcze masę indywidualnych wyróżnień/ To m.in. 23 tytuły króla strzelców we wszystkich rozgrywkach, osiem Złotych Piłek, cztery nagrody dla Piłkarza Roku FIFA, dwa tytuły Piłkarza Roku UEFA. Sześć razy zdobywał Europejskiego Złotego Buta dla najlepszego strzelca spośród wszystkich najwyższych europejskich lig zrzeszonych w UEFA, dwukrotnie był MVP Copa America (2015 i 2021) i mistrzostw świata (2014 i 2022).

Do gabloty Messiego może trafić jeszcze jedno trofeum i to w tym roku. Jego Inter Miami jest na drugim miejscu w tabeli Konferencji Wschodniej MLS, czyli jest na dobrej drodze do play-offów.

Leo Messi ma ważny kontrakt z Interem Miami do końca przyszłego roku.