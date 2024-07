To koniec. Legenda Argentyny podjęła decyzję. Poleciały łzy

Argentyna obroniła trofeum Copa America, pokonując 1:0 Kolumbię. Był to wyjątkowy wieczór szczególnie dla jednego z piłkarzy - Angela Di Marii. Choć nie zdobył bramki, to podłączał się pod akcje ofensywne zespołu i stwarzał zagrożenie w polu karnym rywali. Niewątpliwie miał duży udział w końcowym sukcesie. Schodząc z murawy, płakał. Miało to nie tylko związek z triumfem, ale i podjętą przez niego decyzją.

