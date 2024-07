Turcy piszą o wielkim transferze Szymańskiego. Kwota powala

Fenerbahce ma za sobą cztery mecze towarzyskie pod wodzą Jose Mourinho. Pod koniec czerwca stambulski klub wygrał 2:1 z rumuńskim Petrolulem. Następnie przyszło zgrupowanie w Austrii, gdzie Fenerbahce rozegrało trzy sparingi: 1:1 z austriacką Admirą, 0:1 z chorwackim Hajdukiem Split oraz 4:0 z francuskim Strasbourgiem.

To właśnie w sobotnim spotkaniu z francuską drużyną błysnął Sebastian Szymański, który zdobył piękną bramkę na 1:0 już w piątej minucie spotkania. Po tym meczu Fenerbahce wróciło do Stambułu, żeby przygotować się do meczów w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Sebastian Szymański spotka się z władzami Fenerbahce ws. swojej przyszłości

Portal fotomac.com.tr poinformował, że w najbliższych dniach dojdzie do potkania Sebastiana Szymańskiego z władzami Fenerbahce. Po co? "Mający zalotników piłkarz zostanie zapytany o to, czy chce odejść. Po tym spotkaniu przyszłość polskiego zawodnika stanie się jasna" - czytamy.

Chociaż Fenerbahce nie zależy na sprzedaży Szymańskiego, to jego podejście może wiele zmienić. Powołując się na brytyjskie media, turecki portal przekazał, że w obliczu prawdopodobnego odejścia Giovaniego Lo Celso Tottenham będzie chciał sprowadzić do siebie Sebastiana Szymańskiego. Kwota? Miałaby ona wynosić od 25 do 30 milionów euro.

Ta kwota zgadzałaby się z tym, co przekazał ostatnio agent zawodnika Mariusz Piekarski w rozmowie z portalem Meczyki.pl. - Na dziś Szymański zostaje w Fenerbahce. Niewykluczone, że w tej sprawie nic się nie zmieni. W ogóle nie mamy ciśnienia na transfer - mówił. Kto wie, być może angielski klub postanowił na dobre ruszyć po polskiego pomocnika.

Sebastian Szymański trafił do Fenerbahce latem 2023 roku za kwotę około dziesięciu milionów euro z Dynama Moskwa. Przez rok gry dla ekipy ze Stambułu reprezentant Polski zdobył 13 bramek i zanotował 19 asyst w 55 spotkaniach.