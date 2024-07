Sensacyjny transfer Kacpra Kozłowskiego. Fabrizio Romano ujawnia

Na temat wielkiego talentu Kacpra Kozłowskiego sporo mówiło się jeszcze zanim na dobre rozkręcił się w Ekstraklasie. Już mając 15 lat, przyciągnął uwagę choćby Manchesteru United, a portal goal.com dwa lata później nazywał go polską wersją Paula Pogby. Piłkarski diament z Koszalina rozwijał się harmonijnie w młodzieżowych zespołach Pogoni Szczecin, w której barwach zadebiutował w Ekstraklasie w wieku 15 lat, 7 miesięcy i 3 dni. Stał się tym samym wówczas najmłodszym debiutantem w naszej lidze w XXI wieku.

Kozłowski przeszedł do historii Euro. Zapowiadało się pięknie

Kozłowski w szczecińskich barwach rozegrał łącznie 40 spotkań w Ekstraklasie, w których strzelił cztery gole i zanotował siedem asyst. Potrafił też popisać się niekonwencjonalnymi oraz efektownymi zagraniami. Podczas Euro w 2021 roku stał się też najmłodszym debiutantem w historii mistrzostw Europy (1:1 z Hiszpanią), co dopiero w bieżącym roku przebił Lamine Yamal.

Zaowocowało to transferem do angielskiego Brighton w styczniu 2022 roki. Brytyjczycy zapłacili za niego Pogoni Szczecin ponad 11 milionów euro. To wedle różnych źródeł wyrównanie lub przebicie rekordu Jakuba Modera (przejście z Lecha Poznań do... Brighton). Ale mimo problemów zdrowotnych, jego starszy kolega z linii pomocy zrobił w Anglii większą karierę.

Vitesse zatonęło, a Kozłowski nie był ratunkiem

Kozłowski przez 2,5 roku był na trzech wypożyczeniach. Najpierw pół roku w belgijskim Unionie Saint-Gilloise, a potem dwukrotnie na rok do holenderskiego Vitesse Arnhem. Żadne z nich nie powaliło na kolana, a najbardziej udane było prawdopodobnie pierwsze do Holandii. Polak w 29 meczach strzelił dwa gole i dorzucił pięć asyst, a Vitesse spokojnie finiszowało na dziesiątym miejscu w Eredivisie. Co prawda w sezonie 2023/24 miał na koncie jeden "konkret" więcej (3 gole, 5 asyst), lecz fatalnie grający i ukarany za kłopoty finansowe (-18 pkt) zespół z Arnhem z hukiem spadł z ligi. Później zresztą niemal cudem uratował się przed upadkiem.

Brighton rezygnuje z Polaka. Kierunek Turcja?

Choć te dwa lata w Holandii nie były w pełni złe, nikogo też nie olśniły, a Polak nie potwierdził, że jest gotowy na podbój Premier League. Brighton najwyraźniej straciło wiarę w niego, bo Kozłowski znalazł się na wylocie. Wynika tak z doniesień Fabrizio Romano. Włoski dziennikarz poinformował, że ofertę transferu definitywnego 20-latka złożył turecki Gaziantep FK, jedenasta drużyna minionego sezonu Super Lig. Co więcej, umowa ma być już niemal dogadana, a negocjacje są w ostatniej fazie.

Nie wiadomo, ile Gaziantep FK miałby za Polaka zapłacić, ale Brighton z pewnością nie odzyska swojej inwestycji i to nawet w znacznej części. Według danych transfermarkt.de turecki klub w ostatnich dziesięciu latach najwięcej za jednego piłkarza płacił milion euro (w 2019 roku). Zdecydowanie nie tyle, za ile można było liczyć, że Kozłowski opuści kiedyś "Mewy". Kierunek to również duży krok wstecz. Niemniej takie nieoczywiste rozwiązania niejednemu wyszły na dobre. Pozostaje więc trzymać kciuki i obserwować co z tego wyniknie.