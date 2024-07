Śmiertelne porażenie prądem. Nie żyje 17-letni piłkarz

17-letni Kristian Klarić miał przed sobą całe życie. Był dobrze zapowiadającym się piłkarzem drugoligowej drużyny NK Rudar Kamengrad. W piątek (12 lipca) utalentowany bramkarz wybrał się do miejscowej restauracji, gdzie doszło do wielkiej tragedii.

Nie żyje Kristian Klarić. Miał zaledwie 17 lat. "Był wzorem do naśladowania i bardzo lubiany przez kolegów"

Jak podaje lokalna telewizja Sana, młody bramkarz zmarł w lokalu gastronomicznym od porażenia prądem. "W późnych godzinach popołudniowych w jednej z miejscowych restauracji, młody mężczyzna z Sańskiego Mostu zmarł w niejasnych okolicznościach. Według wstępnych ustaleń został śmiertelnie porażony prądem" - czytamy w komunikacie.

Obecnie policja i prokurator prowadzą oględziny miejsca zdarzenia. "Więcej informacji na ten jego śmierci powinniśmy uzyskać po przeprowadzeniu przez policję oględzin miejsca tragedii. Rodzinie młodego mężczyzny składamy najszczersze kondolencje" - dodano.

Po tym, jak w mediach pojawiły się informacje o śmierci Kristiana Klaricia, na te smutne wieści zareagował klub piłkarski Podgrmec z Sańskiego Mostu.

"Nasze myśli i szczere kondolencje kierujemy do rodziny Kristiana i jego drużyny NK Rudar Kamengrad. Z wielkim smutkiem informujemy, że młody bramkarz NK Rudaru Kamengrad, Kristian Klarić, przeniósł się do lepszego świata. Kristian był wzorem do naśladowania i bardzo lubiany przez kolegów. Miał zaledwie 17 lat" - czytamy w opisie.

Kilka miesięcy temu głośno było o śmierci 34-letniego zawodnika zespołu FBI Subang. Jego klub rozgrywał mecz towarzyski z drużyną FC Bandung. Spotkanie zakończyło się dramatem, ponieważ w trakcie jego trwania 34-latek został porażony piorunem i zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.