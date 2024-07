On piłkarz, ona aktorka. Gwiazda "M jak Miłość" zawróciła mu w głowie

Jakub Kwiatkowski urodził się 21 marca 2003 roku. W Legii Warszawa rozpoczynał swoją przygodę z futbolem, ale występował jedynie w drużynach młodzieżowych i zespole rezerw. Nigdy nie przebił się do pierwszego zespołu. Później grał w Górniku Łęczna i Raduni Stężyca. Od 2 lipca br. prawy obrońca jest wolnym zawodnikiem. Od lat może liczyć na wsparcie swojej partnerki.

Oto partnerka Jakuba Kwiatkowskiego

Partnerką byłego młodzieżowego reprezentanta Polski jest Alicja Ostolska. To aktorka, która dała się poznać szerszej publiczności jako Ala w serialu TVP "M jak miłość". Posadę w serialu wywalczyła w castingu.

- Na początku byłam bardzo zestresowana - nie umiałam grać przy kilkudziesięciu osobach, w towarzystwie poważnych, dobrych aktorów. Pierwsze pół roku towarzyszyła mi trema, a teraz podczas zdjęć czuję się doskonale. Nie stresuję się, dzięki czemu mogę więcej z siebie dać i zdecydowanie więcej nauczyć. To moja pierwsza rola i pierwszy serial - powiedziała w rozmowie z mjakmilosc.vod.tvp.pl.

Alicja Ostolska od jakiegoś czasu nie pojawia się na ekranie tak regularnie, jak życzyliby sobie tego jej fani. Jak się okazuje, aktorstwo nie jest jej jedynym zajęciem, którym się zajmuje. Sporadycznie pracuje jako fotomodelka i projektantka.

Tak Jakub Kwiatkowski poznał aktorkę znaną z serialu "M jak miłość"

Swego czasu aktorka zdradziła, jak poznała swojego partnera. - Poznaliśmy się, kiedy mieliśmy 14 lat, więc spotykaliśmy się tak większą paczką. Tak się zaczęło. Dopiero po kilku latach weszliśmy w taki właśnie związek, gdzie to wszystko tworzyliśmy już we dwoje. Mam nadzieję, że to już będzie na całe życie, kto wie - opowiadała Ostolska w programie porannym TVP "Pytanie na śniadanie" w 2022 roku.

Aktorka podzieliła się też refleksjami na temat związku z Kwiatkowskim. - Co jest takiego w Kubie? Chciałby na pewno same dobre rzeczy usłyszeć (śmiech). Kiedy mieliśmy 15 lat i mieszkaliśmy w Garwolinie, oboje chcieliśmy pójść w swoich kierunkach. Kuba wybrał piłkę nożną, ja aktorstwo, i wzajemnie się wspieraliśmy. Jesteśmy dumni z tego, gdzie teraz jesteśmy - wyznała w tej samej rozmowie.