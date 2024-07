Natychmiastowa reakcja Bońka na aferę z dyplomem Lewandowskiego

W 2007 roku Robert Lewandowski zaczął studia w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Pracę licencjacką obronił 10 lat później, a w 2020 roku zdobył tytuł magistra. Nikt nie kwestionuje autentyczności uzyskania tych dyplomów. Wątpliwości budzą jednak dwa inne: licencjata i magistra, które miał zdobyć na prywatnej uczelni w Łodzi.

Afera z wykształceniem Roberta Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji Polski uzyskał na łódzkiej uczelni tytułu magistra pedagogiki o specjalności "Przedsiębiorczość i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych". Bronić miał go jednak w tajemnicy, dokładnie 24 marca 2018 roku, akurat podczas zgrupowania kadry. Trzy miesiące później na Stadionie Narodowym Anna Lewandowska miała rzekomo odebrać od Zbigniewa D. "teczkę". Dodatkowo mężczyzna proponował małżonkom uzyskanie dyplomów MBA, szybko i bez nauki.

Problem w tym, że pod koniec lipca 2021 roku gdańska prokuratura przeprowadziła śledztwo w sprawie handlu podrabianymi dyplomami studiów, a główny podejrzany Zbigniew. D przyznał się do winy. Sprawę podrabianych dyplomów studenckich jako pierwszy opisał Onet. Śledczy zajęli się sprawą, gdy zgłosiła się do nich jedna ze studentek uczelni wyższej. Oprócz Lewandowskiego dyplomy od Zbigniewa D. mieli otrzymać także m.in. Jacek Góralski i Arkadiusz Milik.

Teraz znów zrobiło się głośno o aferze z dyplomem Roberta Lewandowskiego za sprawą wpisu dr Barbary Mrozińskiej na portalu X. "Robert Lewandowski kupił dyplom w prywatnej uczelni w Łodzi. Piszę to z całą odpowiedzialnością, bo 'zdał' u mnie dwa egzaminy. O wszystkim dowiedziałam się w czasie przesłuchania jako świadek w tej obrzydliwej sprawie" - napisała wykładowczyni.

Boniek reaguje na sprawę dyplomowego oszustwa z udziałem Roberta Lewandowskiego. "Kupił sobie wykształcenie"

Bardzo szybko na tę wiadomość zareagował w mediach społecznościowych Zbigniew Boniek. "Myślę, że nie tylko Robert Lewandowski kupił sobie wykształcenie. Lista sportowców może być długa. Po co to robią? Dobre pytanie" - napisał były znakomity piłkarz i prezes PZPN na portalu X.

Pod jego postem pojawiło się mnóstwo odpowiedzi na jego pytanie. "Po co mu to? Nie sądzę, że w Bayernie powiedzieli mu, że jak nie będzie miał magistra to ma wyp*** na szparagi", "Bo myślą, że za pieniądz kupią wszystko, nawet wiedzę. Biedni są mądrzejsi", "Bo mają kompleksy, jak wszyscy" - czytamy.

Do sprawy odniósł się także Cezary Kucharski, były menedżer Roberta Lewandowskiego, który na łamach Onetu stwierdził: - Dla mnie to niewiarygodne, że w czasach, gdy byłem jego menedżerem, miałby robić jakieś dyplomy w Łodzi. Podczas wizyt w Polsce nie miał czasu dla rodziny oraz sponsorów, więc jak miałby znaleźć czas na jakieś tajne nauczanie w Łodzi? To brzmi niedorzecznie.