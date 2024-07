Niesamowite odrodzenie upadłego gwiazdora. Pobił Messiego. Poleciały łzy

James Rodriguez udowodnił, że w futbolu nikogo nie należy skreślać. Historia, jaką pisze podczas tegorocznego Copa America, jest wręcz nie do pojęcia. O tym, że w tym piłkarzu zawsze tkwił niesamowity potencjał, wiedzieli wszyscy. 10 lat temu Kolumbijczyk zrobił furorę na mundialu w Brazylii, strzelił sześć goli i został królem strzelców. Niedługo później trafił do Realu Madryt za 75 mln euro. W ostatnich latach po tamtej gwieździe pozostały tylko wspomnienia. I nagle nastąpiło niesamowite odrodzenie.

James Rodriguez już żegnał się z wielkim futbolem. Nagle błysnął na Copa America. Rekord

Kolumbijczyk po niezbyt udanej przygodzie z Evertonem, gdzie rozegrał raptem 26 meczów, w 2021 r. odszedł do katarskiego Al-Rayyan. Później trafił do greckiego Olympiakosu, ale również długo tam nie zabawił. W końcu ostatni sezon spędził w FC Sao Paulo, dla którego strzelił tylko dwa gole. Wszystko wskazywało na to, że 32-latek powoli zbliża się do końca kariery i już nigdy nie nawiąże do wspaniałych chwil z mistrzostw świata z 2014 r. Były to jednak pozory.

Rodriguez jest absolutną gwiazdą Copa America. Od początku spisuje się rewelacyjnie, a w czwartek wprowadził reprezentację Kolumbii do wielkiego finału z Argentyną. W półfinale jego drużyna pokonała 1:0 Urugwaj, a pomocnik zaliczył asystę przy trafieniu Jeffersona Lermy. Dość powiedzieć, że była to już jego szósta asysta w tej edycji turnieju. Pod tym względem ustanowił nowy rekord Copa America. Wcześniej ten należał do Leo Messiego, który w 2021 roku zanotował pięć asyst.

James Rodriguez musiał przerwać wywiad. Wzruszenie odebrało mu mowę

James błysnął też w ćwierćfinale z Panamą, w którym strzelił gola i dołożył dwa ostatnie podania, a Kolumbia wygrała 5:0. Kolejne trzy asysty zaliczył w meczach fazy grupowej z Paragwajem i Kostaryką. Po meczu z Urugwajem nie był w stanie opanować wzruszenia. W trakcie wywiadu dla telewizji DS Sports w jego oczach pojawiły się łzy. - Jestem tu od prawie 13 lat i zawsze tego chciałem. Jesteśmy szczęśliwi - mówił o awansie do finału, po czym nie mógł wydusić już ani słowa i przerwał rozmowę.

Ostatni raz Kolumbia zagrała w finale Copa America w 2001 r., gdy James miał 10 lat. Wówczas wygrała przed własną publicznością z Meksykiem i sięgnęła po jedyny w historii triumf. Szansę na powtórkę będzie miała w poniedziałek 15 lipca. Starcie z Argentyną rozpocznie się o godz. 2:00 w nocy polskiego czasu.