Gwiazdor postradał zmysły po hitowym półfinale. Tragedia była o włos

Nie tylko podczas Euro 2024 są duże problemy z bezpieczeństwem w trakcie meczów, a nawet i po nich. Amerykanie podczas Copa America też się nie popisali. Po półfinałowym starciu Kolumbii z Urugwajem rozpoczęła się bowiem wielka awantura między piłkarzami Urugwaju a kolumbijskimi fanami. Ci drudzy mieli dokonać "inwazji" na sektor zajmowany m.in. przez rodziny zawodników, którzy ruszyli z odsieczą. Szczególnie aktywnym członkiem bójki był napastnik Darwin Nunez. Zawodnik Liverpoolu po wszystkim pocieszał swojego małego synka na murawie stadionu w Charlotte.

Copa America. Urugwajczycy musieli bronić rodzin

Obrońca Urugwaju Jose Maria Gimenez obarczył winą za wszystko kolumbijskich fanów, którzy mieli bezpośrednio zagrozić bezpieczeństwu ich rodzin, będąc do tego pod wpływem alkoholu. Piłkarz zarzucał też kompletną bierność amerykańskiej policji. Niemniej, choć wygląda na to, że to Urugwajczycy byli w tym wszystkim poszkodowani, to być może najgłupsze zachowanie wieczoru należy właśnie do jednego z nich.

Rodrigo Bentancur ostro przesadził! Mógł spowodować tragedię

Chodzi o Rodrigo Bentancura, pomocnika reprezentacji Urugwaju. Zawodnik na co dzień grający w Tottenhamie nie wszedł co prawda na same trybuny, by wymierzyć sprawiedliwość kibicom. Wpadł jednak na znacznie głupszy pomysł. Postanowił bowiem rzucić w tłum szklaną butelką, która rozbiła się na głowie jednego z członków zamieszania! Bentancur nie trafił jednak prawdopodobnie tego, kogo chciał, bowiem ofiarą jego zachowania padł... jeden z Urugwajczyków.

Całe zajście uwiecznione zostało na nagraniu, które obiegło Internet. Pomocnik ma szczęście, że trafił rodaka w bok głowy, a nie na przykład prosto w twarz, w oko lub w szyję. Bo wtedy cała sytuacja mogłaby skończyć się o wiele gorzej, a przy odrobinie pecha być może nawet tragicznie.