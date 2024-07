Były król strzelców mundialu wrócił do łask. Chcą go wielcy! Znamy nazwy klubów

James Rodriguez dekadę temu stał się gwiazdą pierwszej wielkości. Po tym, jak na mundialu w Brazylii poprowadził reprezentację Kolumbii do ćwierćfinału, a sam z sześcioma bramkami na koncie został królem strzelców, jego nazwisko odmieniano przez wszystkie przypadki. Transfer z AS Monaco był wówczas nieunikniony. Ostatecznie za 75 mln euro kupił go Real Madryt. Od tego czasu gwiazda Jamesa Rodrigueza coraz bardziej gasła... aż do teraz.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpakowski prawie pobił się z Borkiem. "Mati mnie przeprosił" [Fragment rozmowy z 2018 roku]

James Rodriguez odrodził się jak feniks z popiołu. Europa już na niego czeka

Kolumbijski pomocnik w Realu Madryt nie mógł przebić się do składu. Wielkiej furory nie zrobił też w Bayernie Monachium, gdzie spędził dwa lata na wypożyczeniu. Potem było już coraz gorzej. W 2020 r. trafił do Evertonu, później do katarskiego Al-Rayyan, aż w końcu do greckiego Olympiakosu Pireus. Rok temu opuścił Europę i udał się do brazylijskiego FC Sao Paulo. Wydaje się jednak, że na Stary Kontynent wróci szybciej, niż mogłoby się wydawać.

Wszystko dzięki znakomitej postawie na Copa America. 32-letni James robi tam prawdziwą furorę, choć z pewnością nie taką jak 10 lat temu na mundialu. Wystąpił we wszystkich czterech meczach reprezentacji Kolumbii, a jego bilans to jedna bramka i aż pięć asyst. W niedawnym ćwierćfinale z Panamą wygranym aż 5:0 strzelił gola i dołożył dwie asysty. W nocy ze środy na czwartek spróbuje zaś doprowadzić swoją ekipę do finału. Rywalem Kolumbii w półfinale będzie reprezentacja Urugwaju.

James Rodriguez rozchwytywany. Chce go mistrz Niemiec i hiszpańskie potęgi

Kapitalna forma Rodrigueza nie uszła uwadze europejskim klubom. Te już ostrzą sobie na niego zęby. Jak donosi portal Fichjes.net, zainteresowana nim jest czołówka LaLiga - Atletico Madryt, Villarreal, Valencia, Real Sociedad i Getafe. Z kolei "Marca" twierdzi, że do gry włączy się także aktualny mistrz Niemiec - Bayer Leverkusen. Gazeta sugeruje też, że James odrzuci propozycję, jaką ostatnio składało mu argentyńskie Boca Juniors, ponieważ koncentruje się tylko na grze w Europie.

Na razie James Rodriguez pozostaje zawodnikiem FC Sao Paulo, z którym wiąże go umowa do końca czerwca przyszłego roku. W brazylijskim klubie rozegrał 22 mecze, w których strzelił dwa gole i zaliczył cztery asysty. Portal Transfermarkt.de wycenia jego wartość na skromne 3,5 mln euro.