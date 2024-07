Naprawdę to zrobili! Argentyna reaguje na zakład rapera. Poszło o gigantyczne pieniądze

Argentyńczycy grali z Kanadą w meczu otwarcia Copa America 2024, wygrali wtedy 2:0. Teraz wynik się powtórzył. Bramki w półfinale zdobyli Julian Alvarez i Lionel Messi.

Argentyna reaguje na zakład Drake'a

Argentyna ponownie była wyraźnym lepszym zespołem od Kanady, ale można powiedzieć z przymrużeniem oka, że zwycięstwo w półfinale było jej pisane. Wszystko przez zakład, który obstawił znany kanadyjski raper, Drake.

Muzyk postawił aż 300 tys. dolarów na to, że tym razem jego rodacy pokonają "Albicelestes". Mógł wygrać prawie 2,9 mln dol. Ostatecznie przegrał, co zdarzyło się kolejny raz.

Przed finałem Argentyny z Francją na mistrzostwach świata 2022 postawił na triumf "Albicelestes" w regulaminowym czasie gry. Po 90 minutach było 2:2, a to oznacza, że stracił aż milion dolarów. We wrześniu 2023 r. przegrał 500 tys. dol., obstawiając zwycięstwo Israela Adesanyi w walce z Seanem Stricklandem o mistrzostwo wagi średniej UFC. W październiku 2022 r. postawił na wygraną FC Barcelony w El Clasico. Był to pierwszy klasyk z udziałem Roberta Lewandowskiego. "Blaugrana" przegrała z Realem Madryt, a Drake stracił 800 tys. dolarów. Można zatem mówić o "klątwie Drake'a".

Wieści o przegranym kuponie rapera w zakładzie bukmacherskim dotarły do Argentyńczyków. Oficjalne konto reprezentacji postanowiło odpowiedzieć Kanadyjczykowi, wbijając szpilkę. W treści posta użyto wers z piosenki Kendricka Lamara "Not Like Us". To diss nagrany na Drake'a, obaj raperzy są ze sobą skonfliktowani. Lamar zarzucił Drake'owi utrzymywanie niestosownych relacji z nieletnią, a także ukrywanie przed światem faktu posiadania córki.

Argentyna zagra w finale Copa America z lepszym z pary Kolumbia - Urugwaj. "Albicelestes" bronią tytułu, mają szansę na 16. triumf w tych rozgrywkach w historii.