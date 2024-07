Hitowy transfer "nowego Lewandowskiego". Cena szokuje!

Z pewnością niewielu kibiców i ekspertów spodziewało się, że w poprzednim sezonie Borussia Dortmund będzie w stanie dotrzeć aż do finału Ligi Mistrzów. A tak właśnie się stało! Drużyna prowadzona przez Edina Terzicia o puchar zagrała z Realem Madryt. Po kapitalnej pierwszej połowie brutalna weryfikacja nastąpiła w drugiej części meczu. Hiszpanie wygrali 2:0, jednak, tak czy inaczej, Borussii należy się ogromny szacunek.

Media: Borussia ściągnęła "nowego Lewandowskiego"

Nieco gorzej ekipie z Signal Iduna Park poszło w Bundeslidze. Tam zajęła dopiero piąte miejsce, jednak zakwalifikowała się do nowego formatu Ligi Mistrzów. Teraz Borussia Dortmund jest na etapie przebudowy przed nadchodzącym sezonem. Nowym trenerem został Nuri Sahin, któremu asystować będzie Łukasz Piszczek. Marco Reus zakończył karierę, Mats Hummels na razie pozostaje bez pracodawcy, a Ian Maatsen i Jadon Sancho wracają do swoich drużyn po wypożyczeniach.

Wszystko wskazuje również na to, że z klubu odejść może dwóch napastników - Youssoufa Moukoko oraz Sebastien Haller. W takiej sytuacji Borussia zaczęła rozglądać się za nową "dziewiątką", aby mieć alternatywę dla Niclasa Fullkruga. W ostatnich dniach Patrick Berger ze Sky Sport przekazał, że do finalistów Ligi Mistrzów z zeszłego sezonu trafi Serhou Guirassy!

Gwinejczyk to prawdziwie objawienie Bundesligi. W zeszłym sezonie w barwach VfB Stuttgart rozegrał łącznie 30 meczów, w których zdobył aż 30 bramek. 28-latek strzelał jak na zawołanie i szybko okrzyknięto go "nowym Lewandowskim". W klasyfikacji strzelców niemieckiej ligi skończył na drugim miejscu. Lepszy był tylko Harry Kane. Według wymienionego źródła Guirassy trafi do Borussii Dortmund za zaledwie... 18 milionów euro! Wszystko przez to, że w jego kontrakcie ze Stuttgartem była zapisana klauzula wykupu opiewająca właśnie na taką kwotę. To pokazuje, że mało kto spodziewał się takiego wyskoku formy afrykańskiego napastnika.

Patrick Berger dodaje, że piłkarz podpisze umowę z Borussią do 30 czerwca 2028 roku tuż po zaliczeniu testów medycznych. Z kolei "Bild" informował o trzyletnim kontrakcie, na mocy którego Serhou Guirassy miałby zarobić dziesięć milionów euro plus bonus za podpis w wysokości 13 milionów! Wszystko wskazuje na to, że niebawem do drużyny współprowadzonej przez Łukasza Piszczka zawita nowy napastnik. Informację potwierdził także Fabrizio Romano.