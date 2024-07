Szalał w Polsce, a teraz to! IShowSpeed podpadł Ibrahimoviciowi. Wystarczyły sekundy

IShowSpeed jest obecnie jednym z najpopularniejszych YouTuberów na świecie, a jego transmisje na żywo śledzą setki tysięcy osób. Twórca jest również zadeklarowanym fanem piłki nożnej, szczególnie Cristiano Ronaldo, Manchesteru United i Realu Madryt. Niedawno gościł on w Polsce, gdzie na ulicach towarzyszyło mu mnóstwo znanych influencerów, fanów i nawet piłkarzy. Teraz przeniósł się do Włoch.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek: Tata na siłę zabierał nas na treningi [Fragment rozmowy z 2018 roku]

IShowSpeed spotkał Zlatana Ibrahimovicia. Wpadka już na samym początku

Po drugiej wizycie w Polsce 19-latek przeniósł się do Grecji, a teraz przebywa we Włoszech. Konkretnie to w Mediolanie, gdzie spotkał go niemały zaszczyt. Konkretnie w Lombardii ugościł go nie kto inny, jak sam Zlatan Ibrahimović. Legendarny napastnik jest obecnie jedną z twarzy zarządu AC Milanu i to właśnie w szatni tego zespołu przyjął on twórcę.

Już na samym początku iShowSpeed zaliczył małą wpadkę, bo źle wymówił nazwisko Szweda, a ten go poprawił. 19-latek nosił oczywiście koszulkę napastnika z Milanu, uciął z nim pogawędkę, a następnie nawet zagrał z nim w piłkę. Próbował nawet pochwalić się kilkoma sztuczkami, ale te były bardzo nieudane. Do tego YouTuber wpadł w Ibrahimovicia i upadł na ziemię jak rażony prądem.

Później duet YouTuber - były piłkarz podróżował po Mediolanie w samochodzie. W nim rozmawiali, wykonywali różne zadania i dyskutowali z widzami transmisji na żywo. Ibrahimović zabrał gościa do oficjalnego sklepu AC Milanu, gdzie wręczył mu koszulkę z jego pseudonimem. Ponadto przygotował również więcej koszulek z YouTuberem, które mogli kupić fani i kibice.

Na koniec Ibrahimović i iShowSpeed podpisali "kontrakt" dołączenia YouTubera do AC Milanu. Oczywiście był to jedynie żart, a rzekoma umowa została spisana markerem na zwykłej kartce. Panowie obiecali również sobie, że spotkają się ponownie. Niedawno 19-latek zapowiadał również, że po raz kolejny ma zamiar pojawić się w Polsce.