To koniec Euro i Copa America, jakie znamy?! Chcą uderzyć w największą świętość

Reprezentacja Argentyny ma spore szanse, by obronić tytuł Copa America. Bez większych problemów przebrnęła przez fazę grupową, triumfując kolejno z Kanadą (2:0), Chile (1:0) i Peru (2:0). Nieco więcej kłopotów miała w ćwierćfinałowym starciu z Ekwadorem. Po regulaminowym czasie gry było 1:1 i o losach spotkania zadecydowały rzuty karne. W nich silniejsza była drużyna Lionela Scaloniego, 4-2. Teraz przed nią półfinał z Kanadą.

Turniej w Ameryce nie cieszy się jednak tak dużym zainteresowaniem. Więcej uwagi poświęca się trwającemu Euro 2024. Wielu ekspertów uznaje, że na Starym Kontynencie drużyny prezentują wysoki poziom, trudno wytypować faworytów i trudniej jest o zwycięstwo. Z tym nie zgodził się Scaloni.

Lionel Scaloni chce zrewolucjonizować futbol. Szalona propozycja

Selekcjoner Argentyny pojawił się na konferencji prasowej przed półfinałem z Kanadą. Zabrał głos nie tylko na temat nadchodzącego starcia, ale wydarzeń, które obecnie dzieją się w futbolu. Jego zdaniem powinno dojść do zmian, by zobaczyć, że poziom w Copa America jest wysoki tak, jak na Euro. Złożył nawet zaskakującą propozycję.

- Chciałbym, żeby do udziału w Copa America została zaproszona jedna z europejskich reprezentacji. Miałaby okazję zobaczyć, jak to naprawdę jest grać w tym turnieju. Oczywiście ta propozycja mogłaby działać też w drugą stronę, by jedna z naszych drużyn reprezentowała nas na mistrzostwach Europy - oznajmił Scaloni, cytowany przez sportssport.ba.

A na tym nie zakończył. Zaprzeczył tezom wielu ekspertów, że ekipy z Ameryki Północnej są zdecydowanie słabsze od tych z Ameryki Południowej, co ma rzekomo potwierdzać tegoroczna edycja turnieju. W końcu w grze pozostaje tylko jedna z sześciu drużyn z CONCACAF. Już w fazie grupowej odpadły USA, Meksyk, Jamajka, Kostaryka, a Panama została zmiażdżona przez Kolumbię w ćwierćfinale (5:0).

Scaloni nie ma wątpliwości. "Jak równy z równym"

- Nie wiem, kto stwierdził, że między drużynami z Ameryki Północnej i Południowej są duże różnice. Ja tego nie widzę. Reprezentacje narodowe pochodzące z Ameryki Północnej rywalizują z nami i prezentują wysoki poziom. Myślę, że wszystkie ekipy walczą jak równy z równym - podkreślał Scaloni.

Szansa na wdrożenie propozycji selekcjonera Argentyny wydaje się jednak nikła. Takich zmian w najbliższym czasie żadna z organizacji piłkarskich nie planuje. Zresztą gra europejskiej drużyny w Copa America czy występ amerykańskiej ekipy na Euro zakrawałyby o mistrzostwa świata. A taką imprezę mamy co cztery lata.

Półfinał między Argentyną a Kanadą odbędzie się już w nocy z wtorku na środę o godzinie 2:00 czasu polskiego. W drugiej parze zmierzą się Kolumbia i Urugwaj. Ten mecz zaplanowano dzień później o tej samej porze.