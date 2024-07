Szok. Słynny klub przestaje istnieć. Rok temu grali w 1/16 LKE!

Od kilku tygodni Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków przygotowują się do kwalifikacyjnych spotkań w europejskich pucharach. Wszystko wskazywało na to, że treningi do eliminacyjnych meczów do LKE rozpocznie również SK Dnipro-1. W zeszłym sezonie ukraiński klub uzbierał 52 punkty, co dało mu czwarte miejsce w tabeli ligi ukraińskiej. Dzięki temu Dnipro miało wystartować w kwalifikacjach od drugiej rundy. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna.

Zasłużony klub z Ukrainy na dnie. Znów może upaść

W poniedziałek ukraińskie media przekazały zaskakujące wieści, powołując się na wiadomości opublikowane na kanale Telegram "Dniprianin", który publikuje najnowsze informacje dotyczące SK Dnipro-1. Okazuje się, że klub stoi nad przepaścią. Ostatnie tygodnie poświęcono na szukanie nowych inwestorów i sponsorów, jednak na ten moment nikt nie jest chętny wykładać pieniędzy na ukraiński zespół.

"Zasadniczo nie ma już nic do uratowania. SK Dnipro-1 stopniowo zbliża się do statusu FK Dnipro, kiedy podmiot prawny istnieje tylko na papierze. Nawet klubowi patrioci stracili wiarę, że ta historia może zakończyć się pomyślnie" - napisano, przypominając sytuację sprzed pięciu lat. W 2019 roku klub FK Dnipro z powodu problemów finansowych został rozwiązany. Niedługo później powstał właśnie SK Dnipro-1, a jego założycielami były osoby związane z FK Dnipro. W sezonie 2022/2023 Dnipro-1 występowało w Lidze Konferencji Europy, docierając do 1/16 finału. Wówczas lepsza okazała się cypryjska AEK Larnaca.

Niestety teraz historia może zatoczyć koło. Na przestrzeni ostatnich dni w mediach społecznościowych klub regularnie informował o odejściu kolejnych piłkarzy. "Ci, którzy pozostali w klubie, w najbliższej przyszłości znajdą nowe drużyny. Nie ma planów zorganizowania spotkania w bazie, ogłoszenia fatalnej decyzji czy rozpoczęcia obozu treningowego. Nie ma kto się zebrać. Wygląda na to, że nie ma kto ogłosić decyzji. Zawodnicy i personel powoli zabierają swoje rzeczy z siedziby klubu" - dodają twórcy kanału na Telegramie.

Zawodnicy otrzymali jedynie niewielkie części zapisanych w kontrakcie wypłat, natomiast reszcie pracowników SK Dnipro-1 obiecywano, że na początku tego tygodnia dostaną należne wynagrodzenia. Tak się jednak nie stało. Klub znów jest w olbrzymich tarapatach, które najprawdopodobniej skończą się kolejną katastrofą. "Czekamy na oficjalne oświadczenie, jeśli ktoś jeszcze ma jaja, by je wydać" - napisano wymownie.

Przypomnijmy, w 2015 roku oryginalne FK Dnipro dotarło aż do finału Ligi Europy, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dnipro przegrało 2:3 z Sevillą. Pierwszego gola w tamtym meczu dla hiszpańskiej drużyny strzelił Grzegorz Krychowiak. Na przełomie lipca i sierpnia SK Dnipro-1 w drugiej rundzie eliminacji do LKE miało zmierzyć się z węgierskim Puskas Academy.