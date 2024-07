Polak podbił zachodnią ligę i zapracował na transfer. To będzie "polski" klub!

Kacper Kostorz przez lata odbijał się od polskich klubów - Legii Warszawa, Podbeskidzia Bielsko-Biała, Miedzi Legnica, Korony Kielce i Pogoni Szczecin. Ta ostatnia w zeszłym roku wypożyczyła go do Den Bosch, holenderskiego drugoligowca, co okazało się dla napastnika strzałem w dziesiątkę. Na zapleczu Eredivisie zdobył 16 bramek i zanotował sześć asyst (w 38 meczach), czym zwrócił na siebie uwagę mocniejszych zespołów.

Kacper Kostorz wyrobił sobie markę w Holandii. Szykuje się duży transfer

Po ostatnim sezonie Den Bosch (zajęło 19., czyli przedostatnie miejsce w Eerste Divisie) było niemal pewne, że polski napastnik nie zostanie w tym klubie. Po zakończeniu wypożyczenia wrócił do Pogoni, która szybko znalazła na niego chętnych.

Niedawno dziennikarz Tomasz Włodarczyk poinformował o zainteresowaniu Kostorzem ze strony innego holenderskiego klubu. Sprawy wydają się zmierzać w jednym kierunku. "W tym tygodniu dopięte formalności i Kacper Kostorz zostanie zawodnikiem NAC Breda" - napisał Włodarczyk na Twitterze. Najprawdopodobniej będzie to wypożyczenie z opcją wykupu.

Kacper Kostorz blisko NAC Breda. "Tu słowo "Polak" i "Polska" naprawdę dużo znaczy"

NAC Breda to beniaminek Eredivisie, który w ostatnim sezonie zajął dopiero ósme miejsce na drugim szczeblu rozgrywkowym - do elity dostał się poprzez trzystopniowe baraże. Niedawno trafił tam bramkarz Daniel Bielica (wolny transfer z Górnika Zabrze), a asystentem trenera Carla Hoefkensa jest Tomasz Kaczmarek, były szkoleniowiec Lechii Gdańsk (to on ściągnął Kostorza do Den Bosch).

Zresztą klub ten ma znacznie silniejsze związki z Polską. Na nadchodzący sezon przygotował wyjątkowe stroje, upamiętniające polskich bohaterów wyzwolenia Bredy. O realiach panujących w Bredzie niedługo po transferze mówił Bielica. - Tu słowo "Polak" i "Polska" naprawdę dużo znaczy. Dużo dobrego - powiedział.

NAC Breda zainauguruje sezon 9 sierpnia. Rywalem będzie Groningen, siódma drużyna ostatniego sezonu Eredivisie.