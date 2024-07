Marcelo Bielsa nie ma złudzeń. Słowa legendy wstrząsną światem futbolu

Marcelo Bielsa od lat uchodzi za jednego z największych piłkarskich wizjonerów. Słynny argentyński szkoleniowiec w maju zeszłego roku objął reprezentację Urugwaju i na efekty nie trzeba było długo czekać. Już teraz ekipa, która nie była w stanie wyjść z grupy na mundialu w Katarze, odniosła spory sukces na Copa America. W ćwierćfinale ograła w rzutach karnych jednego z głównych faworytów turnieju - Brazylię i awansowała do najlepszej czwórki. Po wszystkim Bielsa wygłosił wstrząsającą przemowę o stanie współczesnego futbolu.

Bielsa skrytykował obecny futbol. Smutna diagnoza. "Przynosi tylko korzyści biznesowi"

Trener na konferencji prasowej odbiegł nieco od tematu samego Copa America, by zwrócić uwagę na ogólne trendy w piłce. Jego zdaniem stała się ona mniej atrakcyjna dla oka i odstręcza przeciętnego widza. - Jestem pewien, że piłka nożna znajduje się w fazie upadku. Futbol ma coraz więcej widzów, ale staje się coraz mniej atrakcyjny. To, co sprawiło, że ta gra stała się najlepsza na świecie, przestało być dzisiaj priorytetem. Nieważne, jak dużo ludzi ogląda piłkę nożną, jeśli nie zapewnimy, by to, co oglądali, było czymś przyjemnym. Przynosi to tylko korzyści biznesowi, ponieważ biznes dba tylko o to, jak dużo ludzi to ogląda. Ale za kilka lat zawodnicy, którzy zasługują, by być oglądani, wcale nie będą, bo gra stanie się mniej radosna. Ten sztuczny wzrost liczby widzów się skończy - przekonywał.

Sporo uwagi poświęcił także podejściu do barw narodowych. - Futbol nie jest pięciominutowym skrótem. Futbol to znacznie więcej, to kultura wyrażania, to sposób identyfikacji. Możliwe, że są Urugwajczycy, którzy oglądają tylko skróty meczów ich reprezentacji, ale to nie ma nic wspólnego z istotą tego, co pozwala zakochać się w czymś, co najbardziej identyfikuje cię z danym narodem - mówił.

Szokujące słowa Bielsy. Chodzi o VAR. "Obsesja"

Bielsa skrytykował nawet system VAR, który pozwolił wyeliminować wiele pomyłek sędziowskich i uczynił piłkę bardziej sprawiedliwą. - Myślę, że wszyscy powinniśmy zignorować scenariusz, który nam proponują, w którym kontrowersje, dyskusje, oskarżanie, kto jest winny, stają się obsesją. To tylko pogarsza atmosferę wokół piłki - stwierdził.

Drużyna Bielsy o finał Copa America zagra z Kolumbią (11 lipca). W drugim półfinale zmierzą się zaś Argentyna i Kanada (10 lipca).