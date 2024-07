Neymar bawił się w klubie i nagle dostał złe wieści. Wszystko się nagrało

Największą sensacją ćwierćfinału piłkarskiego pucharu Ameryki Południowej jest odpadnięcie z turnieju Brazylii. Pięciokrotni mistrzowie świata oraz dziewięciokrotni mistrzowie Ameryki Południowej na tym etapie rozgrywek nieoczekiwanie przegrali z Urugwajem. Po 90 minutach spotkania był bezbramkowy remis, a rozstrzygnięcie przyniosły dopiero rzuty karne, które gorzej strzelali Brazylijczycy i przegrali 2:4.

To ogromne rozczarowanie dla wszystkich sympatyków Brazylii. - Walczyliśmy, pokazaliśmy jakość. Mamy młody zespół, który potwierdził, że ma przyszłość, ale brakuje cierpliwości zarówno do nich, jak i do całego zespołu - powiedział po meczu Danilo, kapitan reprezentacji Brazylii, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Neymar zalał się łzami po odpadnięciu Brazylii z Copa America

Porażka Brazylii była szczególnie bolesna dla Neymara. Niedawno do mediów społecznościowych trafiło nagranie przedstawiające Neymara w nocnym klubie. Widać na nim, jak były napastnik Barcelony na telefonie komórkowym oglądał mecz Brazylii z Urugwajem. Po ostatnim rzucie karnym Neymar nie mógł powstrzymać łez. Jak zwykle w takiej sytuacji mógł jednak liczyć na wsparcie kolegów, którzy błyskawicznie zaczęli go pocieszać.

Pod filmikiem pojawiło się sporo komentarzy. "Łzy szczęścia", "To smutne", "Widać, że bardzo przeżywa porażkę Brazylii", "Czy oni obiecali mu medal, że płacze?", "Aktor" - czytamy.

Neymar opuścił tegoroczny turniej Copa America z powodu kontuzji, którą doznał w październikowym spotkaniu reprezentacji Brazylii z Urugwajem (0:2). W zeszłym sezonie rozegrał zaledwie pięć meczów dla saudyjskiego Al-Hilal. Oczekuje się, że 32-latek będzie gotowy na przedsezonowe przygotowanie z Al-Hilal.

Urugwaj w półfinale Copa America zmierzy się z Kolumbią. To spotkanie odbędzie się w czwartek 11 lipca o godzinie 2:00 w nocy czasu polskiego.