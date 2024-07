Górnik o krok od sprzedaży gwiazdy. Zaskakujący kierunek. Miliony na stole

Lawrence Ennali zagrał w minionym sezonie w 29 meczach dla Górnika, strzelił siedem bramek i zanotował dwie asysty. Miał ważny kontrakt do końca czerwca 2025 r. Po dobrym pierwszym sezonie w Zabrzu praktycznie było pewne, że latem zostanie sprzedany za kilka milionów euro. Pytanie nie brzmiało, czy i kiedy to się stanie, ale gdzie pójdzie niemiecki skrzydłowy.

Górnik sprzedaje swoją gwiazdę

W ostatnim czasie Górnik Zabrze potrafił sprzedawać swoich piłkarzy za całkiem pokaźne kwoty. Takimi transferami byli Szymon Włodarczyk do Sturmu Graz za 2,2 mln euro czy Daisuke Yokota do KAA Gent za 2 mln euro. Ennali ma być kolejnym piłkarzem przynoszącym spory zysk.

Zabrzanie oficjalnie poinformowali, że niemiecki skrzydłowy udał się na testy medyczne przed transferem. Górnik wskazał w komunikacie, że przyleciał "do klubu z MLS-u", nie podając konkretnej nazwy nowego zespołu Niemca.

Według WP SportoweFakty nowym pracodawcą Niemca ma być Houston Dynamo. Piłkarzem klubu z Teksasu jest Sebastian Kowalczyk, który przeszedł tam rok temu z Pogoni Szczecon. Ma ważny kontrakt z Houston do końca tego roku.

W przypadku transferu Ennaliego Górnik wyjdzie bardzo dobrze finansowo. Niemiec przyszedł rok temu do Zabrza za namową Lukasa Podolskiego. Zapłacono wówczas Hannoverowi 96 za niego zaledwie 40 tys. euro, a Górnik ma go sprzedać za 2,75 mln euro. Przy obecnym kursie walut to prawie 12 mln zł.

Spodziewano się, że Ennali jednak zostanie w Europie. Zainteresowanie wykazywali m.in. Ferencvaros i Crvena Zvezda Belgrad, ale oferty nie były przekonujące. Według "SF" sam Ennali także nie widział na Węgrzech i w Serbii lepszych perspektyw na rozwój. Oferta wpłynęła także od Lecha Poznań, ale nie była satysfakcjonująca dla Górnika. "Kolejorz" proponował nieco ponad milion euro. Za niska była także propozycja od HSV, które marzy o powrocie do Bundesligi (1,75 mln euro).

Transfermarkt wycenia Lawrence'a Ennaliego na trzy miliony euro.