Oto kiedy Ronaldo zakończy karierę. Nie uwierzycie, co wymyślił!

Ćwierćfinał Euro nie był szczytem marzeń dla reprezentacji Portugalii. "Chcieliśmy więcej. Zasługiwaliśmy na więcej. Dla nas. Dla każdego z Was. Dla Portugalii" - napisał na X, a na tym nie zakończył. Wyraził nadzieje na to, że w przyszłości ta drużyna osiągnie jeszcze wiele sukcesów. "Jestem pewien, że na murawie, a także i poza nią to dziedzictwo zostanie uhonorowane i będzie nadal budowane. Razem" - dodał.

Co dalej z Cristiano Ronaldo? Zakończy karierę?

Wielu kibiców i ekspertów zastanawia się, co dalej z karierą Cristiano Ronaldo. Piłkarz ma już 39 lat i jest już coraz bliżej emerytury. Dodatkowo turniej w Niemczech nie był najlepszy w jego wykonaniu i było to najpewniej ostatnie Euro Portugalczyka, co sam potwierdził po meczu ze Słowenią. - To moje ostatnie Euro, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Ale ten fakt mnie nie porusza. Wręcz przeciwnie. Jestem pełen entuzjazmu - skomentował.

Czy jednak Ronaldo jeszcze trochę pogra w piłkę nożną? Zdaniem byłego reprezentanta Rumunii Adriana Mutu, Portugalczyk ma jeszcze jedno marzenie do zrezlizowania w futbolu. Mutu podzielił się tym w rozmowie z iAM. Jak się okazuje, Ronaldo chciałby zagrać chociaż jeden mecz... ze swoim synem - 14-letnim Ronaldo Juniorem. Syn piłkarza występuje obecnie w młodzieżowych zespołach Al Nassr.

- To jest jego prawdziwa motywacja. To, że chce zagrać oficjalny mecz ze swoim synem i dlatego się nie poddaje. Cóż, w Al-Nassr jest to możliwe. Gdyby był w innej drużynie, nie wiem, Realu Madryt, byłoby o trudniej - przyznał Mutu, który odwiedził niedawno portugalskiego gwiazdora.

Ronaldo od stycznia 2023 roku jest zawodnikiem Al Nassr, w którym rozegrał dotychczas 47 spotkań i ma na koncie 49 bramek oraz 13 asyst. Jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez rok.