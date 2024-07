A jednak! Sąd Najwyższy podjął ostateczną decyzję ws. działacza PZPN. Nie ma odwrotu

W ostatnich miesiącach PZPN zaliczyło sporo wpadek. Poczynając od afery premiowej na mundialu w Katarze, przez zaproszenie na pokład samolotu reprezentacji osoby skazanej za korupcję, a na dość niespodziewanym i nieeleganckim zwolnieniu Jakuba Kwiatkowskiego kończąc. Po drodze była jeszcze jedna kontrowersja. Dotyczyła Waldemara Trochimiuka, a więc jednego z najważniejszych działaczy piłkarskich na Mazowszu. W połowie maja zapadła kolejna decyzja w jego sprawie.

Waldemar Trochimiuk kłamcą lustracyjnym. Sąd Najwyższy zadecydował w jego sprawie

Do sierpnia 2023 roku Trochimiuk pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej PZPN, mimo że sąd pierwszej i drugiej instancji orzekł, że jest on kłamcą lustracyjnym. Czego konkretnie dopuścił się Trochimiuk? Miał on zataić w oświadczeniu lustracyjnym służbę w Jednostce Wojskowej w Przasnyszu jako organie bezpieczeństwa państwa PRL. Mimo to PZPN nie reagował i dopiero po interwencji mediów działacz stracił stanowisko w federacji, a właściwie sam złożył rezygnację.

Tak informowała federacja. "Od lutego 2023 roku działalność Pana Trochimiuka w organie została zawieszona, nie uczestniczył on w pracach ani posiedzeniach tego gremium. Nie pełni też innych funkcji w PZPN. Na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zostanie dokonana kooptacja członka organu, zgodnie z postanowieniami Statutu" - pisali działacze w oświadczeniu nadesłanym WP SportoweFakty.

A na tym sprawa się nie zakończyła. Jak w niedzielę ujawnił "Przegląd Sportowy", w ostatnich tygodniach Trochimiuk stracił jeszcze jedną posadę. Był szefem Ciechanowsko-Ostrołęckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, ale pożegnał się z posadą. To pokłosie decyzji Sądu Najwyższego, która zapadła 15 maja 2024.

Trochimiuk walczył o oczyszczenie z zarzutów. Złożył kasację do wspomnianego organu, ale ten także opowiedział się przeciwko działaczowi i oddalił wniosek. W tej sytuacji wydaje się, że jego kariera w PZPN może być zakończona, szczególnie na tak ważnych stanowiskach, jak członek Komisji Rewizyjnej.

Słaby występ Polaków na Euro 2024. Kolejny cel - utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów

Ostatnio o PZPN znów było głośno, ale w kontekście mistrzostw Europy. Wielu członków udało się do Niemiec, by dopingować piłkarzy Michała Probierza. Drużyna jednak rozczarowała i pożegnała się z turniejem już po fazie grupowej. To pokłosie porażki z Holandią (1:2) i Austrią (1:3). W meczu o honor kadra zremisowała 1:1 z Francją. Kolejne spotkania rozegra już we wrześniu, kiedy rozpocznie się Liga Narodów.