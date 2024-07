To może być koniec reprezentacji Brazylii, jaką znamy. Kapitan grzmi

- Walczyliśmy, zaprezentowaliśmy jakość. Mamy młody zespół, który potwierdził, że ma przyszłość - powiedział Danilo, kapitan reprezentacji Brazylii, po porażce z Urugwajem w Copa America. Obrońca wypowiedział się również na temat sytuacji najbardziej doświadczonych piłkarzy, którzy są coraz bardziej krytykowani, a przez to zmęczeni grą w kadrze. To może skłonić ich do podjęcia stanowczych kroków.

