Kolejny Hiszpan na drodze do Wisły Kraków. Dziennikarz ujawnia

Miniony sezon był słodko-gorzki dla Wisły Kraków. Co prawda, zespół spod Wawelu wygrał Puchar Polski, ale nie wywalczył awansu do Ekstraklasy, zajmując dopiero dziesiąte miejsce w I lidze. Obecnie Wisła jest w trakcie przebudowy. Na stanowisko trenera wrócił Kazimierz Moskal, który zastąpił Hiszpana Alberta Rude. Do klubu dołączyli Olivier Sukiennicki, Rafał Mikulec, Giannis Kiakos, odeszli za to m.in. Jakub Niewiadomski, Piotr Ćwik, Maciej Hajdara, Oliwier Micerk, Arkadiusz Krzyżanowski, Kacper Szewczyk, Daniel Ramirez i Marc Grau. Niewykluczone, że do Wisły niedługo trafi zawodnik z Hiszpanii.

Kolejny Hiszpan na radarze Wisły Kraków

Angel Garcia, prowadzący profil Cazurreando, przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że David del Pozo znalazł się na radarze Wisły Kraków. To środkowy pomocnik, który mierzy 178 centymetrów wzrostu. 27-latek od lipca 2023 jest zawodnikiem trzecioligowego Recreativo Huelva - 6. zespołu sezonu 2023/2024. W minionym sezonie rozegrał 38 meczów, w których strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę. Obejrzał też osiem żółtych kartek.

27-letni Hiszpan jest wychowankiem młodzieżowych zespołów Getafe CF, ale w pierwszym zespole nie zadebiutował. W rezerwach Getafe wystąpił w 22 spotkaniach, w których strzelił jednego gola. Grał również m.in. w Racingu Ferrol, Las Rozas CF, Interze de Madrid czy Albacete. Portal "Transfermarkt" Davida del Pozo na 300 tysięcy euro. Jego umowa z Recreativo Huelvą jest ważna do 30 czerwca 2025 roku.

David del Pozo to nie jedyny Hiszpan na celowniku Wisły Kraków. Według informacji Piotra Koźmińskiego z portalu WP SportoweFakty ofertę kontraktu otrzymał Dani Ramirez, były piłkarz ŁKS-u Łódź. W ubiegłym sezonie 32-letni napastnik zanotował w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego 34 mecze w których zanotował dziewięć goli i dołożył dwa ostatnie podania. 1 lipca 2024 stał się wolnym zawodnikiem.